Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-тренер сборной России высказался о будущем Витории в «Спартаке» 05:37
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше... 05:25
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил 05:22
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США 05:08
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа 04:57
Названы признаки утечки данных со смартфона 04:43
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной 04:42
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой 04:33
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году 04:18
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от... 04:17
Технологии

США и Китай укрепляют цифровой суверенитет

Вашингтон и Пекин стали укреплять независимость в диджитал-сфере

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Aly Song/Reuters
После недавних переговоров Соединённых Штатов и Китая, в ходе которых президент США Джо Байден заявил, что власти двух стран должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между ними не привело к конфликту, обе стороны вернулись к укреплению своего цифрового суверенитета.

Так, в США республиканцы и демократы собираются договориться о противостоянии Поднебесной в сфере ИТ, в то время как Китай может создать «белый список» собственных разработчиков, допущенных к поставкам оборудования для критически важной инфраструктуры.

Члены палаты представителей и сената США заявили, что попытаются достичь окончательного согласия по проекту закона об инновациях и конкуренции (USICA), сообщает Reuters.

Документ подразумевает ассигнование $52 млрд на увеличение производства полупроводников в США и санкционирует выделение $190 млрд на развитие американских технологий и исследований для того, чтобы они могли конкурировать с китайскими разработками.
 
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее уже пытался включить инициативу по импортозамещению в ежегодное предложение в области оборонной политики в размере $750 млрд.

В понедельник, 15 ноября, Шумер сообщил, что планирует представить USICA вместе с ежегодно обновляемым законом о национальной обороне (NDAA) в надежде, что президент Байден сможет подписать его уже в этом году. И если до сих пор план объединения USICA и NDAA сталкивался с противодействием республиканской партии, то в ближайшее время ситуация может измениться.
 
«Работая с президентом Байденом, обе партии в палате представителей и сенате разрабатывают законодательство для поддержки американского производства, исправления наших цепочек поставок и инвестирования в новое поколение передовых технологических исследований», – заявили Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, добавив, что существует ряд все еще нерешенных важных вопросов.
 
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайский комитет по инновациям в области информационных технологий формирует секретный список локальных поставщиков ПО, чипов и компьютерной техники, получивший название Xinchuang.

Согласно планам Пекина, компании из этого списка смогут вытеснить американских производителей из «чувствительных» для Китая областей от банковского дела до центров обработки данных, хранящих правительственную информацию. Как ожидается, этот рынок к 2025 году может составить в КНР $125 млрд.
 
Эксперты отмечают, что создание в Китае «белого списка» местных ИТ-производителей может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином.

При этом Xinchuang даст Китаю инструменты для преодоления санкций, введенных администрацией экс-президента США Дональда Трампа, а также сохранить важные данные внутри страны.

При этом, как пишет Reuters, 18 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь поспешил опровергнуть сообщение о том, что КНР активизирует усилия по замене американских технологий.

Подобные заявления китайского МИДа могут свидетельствовать о том, что Поднебесная не заинтересована в преждевременном разглашении своих планов по наращиванию цифрового суверенитета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть