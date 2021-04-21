«Так нечестно»: AirTag от Apple требуют проверить в Конгрессе США

Спустя несколько лет слухов и надежд компания Apple все же выпустила трекинговые маячки AirTag — анонс состоялся во время весенней презентации бренда. Эти небольшие метки предназначены для поиска потерянных вещей.

Однако не все остались довольны новым продуктом от купертиновцев.

Компания Tile, являющаяся конкурентом Apple в сегменте подобных трекеров, призвала Конгресс США запустить антимонопольное расследование в отношении «яблока», сообщает TechRadar.

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«Мы всегда выступаем за конкуренцию, но только тогда, когда она честная. К сожалению, Apple славится тем, что использует преимущество своих платформ для несправедливого сдерживания конкурентов, поэтому у нас есть разумные сомнения на их счет. Учитывая наш предыдущий опыт взаимодействия с Apple, мы считаем, что Конгрессу стоит обратить внимание на бизнес-практики компании, которая заходит в новую категорию рынка», — говорится в обращении генерального директора компании Tile Сиджея Пробера.

Бренд Tile, созданный в 2012 году, также выпускает Bluetooth-маячки, которые можно прикреплять к ключам, кошелькам и телефонам, поэтому появление на рынке аналогичного продукта от IT-гиганта действительно является угрозой бизнесу. Еще в 2020 году во время слушаний в Конгрессе главный юрисконсульт Tile Кристен Дару указала американским законодателям на тот факт, что ни одна сторонняя компания-производитель трекеров не может пользоваться ни приложением для iOS Find My, ни технологией Ultra Wideband, поддержкой которой обладают iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Таким образом, для владельцев устройств Apple маячки от других производителей являются бесполезными.

По словам Дару, «яблоко» ведет себя «как олигарх, который владеет и стадионом, и мячом, и футбольной лигой».

Тогда AirTag еще не вышли на рынок, но юрисконсульт указала на тот факт, что слухи о разработке устройства уже давно циркулируют в прессе, а значит после его релиза продукция Tile станет окончательно невостребованной для широкого круга потребителей.

В Apple отвергли все обвинения Tile, заявив о том, что все ограничения установлены исключительно ради безопасности пользователей. Известно, что Tile, как Epic Games, Spotify и ряд других брендов, недовольных монополией Apple, состоит в «Коалиции за справедливость приложений».

Маячки AirTag были представлены на презентации Apple 20 апреля текущего года. Компания называет их «суперлегким способом находить свои вещи». Стоимость одного трекера составляет 2990 рублей.

При этом саму метку невозможно закрепить на своих личных вещах — для этого нужны аксессуары, например, брелок. Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что эти аксессуары стоят дороже самого трекера — например, базовая подвеска стоит 3290 рублей. Кожаный вариант обойдется покупателю в 4490 рублей, а за фирменный брелок для сумки от Hermes придется отдать 28-42 тыс. рублей.