Олигополия на подходе: техногиганты взялись за передел мирового IT-рынка

Передел рынка

Кремниевая долина шла к своему сегодняшнему могуществу на протяжении долгого времени: история Apple и Microsoft насчитывает более 40 лет, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon – более 20; даже относительно «молодому» Facebook в феврале 2021 года исполнилось 17 лет. При этом, ни одна из этих компаний, достигнув превосходства в той или иной области, ранее не проявляла желания напрямую конкурировать с коллегами по цеху.

Не в последнюю очередь этому способствовало то, что IT-гиганты с каждым годом становились все влиятельнее, даже довольствуясь своей долей рынка.

По данным аналитиков, в 2020 году капитализация пяти крупнейших технологических компаний США составила $7,6 трлн, превысив годового ВВП большинства стран G20, и за следующие десять лет может увеличиться вдвое. Однако бигтех явно не собирается останавливаться на достигнутом.

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Несмотря на то, что доля цифровых гигантов по-прежнему достаточно стабильна в каждом из 11 технологических подсекторов США, в последние годы присутствие конкурентов в несвойственных им областях цифровой экономики возросло.

Так, Microsoft и Alphabet потеснили Amazon в сфере облачного хранения данных, а Amazon, в свою очередь, набирает обороты в цифровой рекламе.

И хотя возможная олигополия во многом лучше существующего доминирования отдельно взятых компаний, она, тем не менее, далека от принципов свободного рынка.

«Потемкинские деревни» бигтеха

Соперничество цифровых олигополий представляет собой лишь подобие реальной конкуренции. Примером может служить рынок мобильных операционных систем и магазинов приложений, который делят между собой Apple и Google, не подпуская к нему сторонних разработчиков. При этом Google платит Apple до $12 млрд в год, чтобы его поисковая система по умолчанию устанавливалась на iPhone.

У заказчиков же рекламы в большинстве стран мира нет реальной альтернативы предложениям Amazon и Facebook.

Крупнейшие сделки цифрового рынка также находятся в руках бигтеха и служат усилению его позиций, что оставляет все меньше шансов для менее крупных компаний. Так, в 2020 году Microsoft в серьез рассматривала возможность покупки социальной сети TikTok, что расширило бы ее присутствие в сегменте, где доминируют Facebook и Google, а после срыва сделки пробовала вести переговоры о приобретении социальной сети Pinterest.

Эта ситуация типична не только для США – китайский цифровой рынок находится под влиянием местных IT-гигантов Alibaba и Tencent, владеющих долями нескольких наиболее перспективных локальных игроков. В то же время, поглощения мелких компаний по всему миру исчисляются сотнями.

Нужен глаз да глаз

Сейчас преждевременно делать выводы о том, как долго просуществует зарождающееся олигополистическое «соперничество» и принесет ли оно пользу потребителям, отмечает Economist. Однако уже понятно, что изменения в структуре цифровой экономики будут иметь значительные последствия как для цифровых рынков, так и для пользователей.

Тектонические сдвиги, происходящие в мировой IT-индустрии, только повышают значение государственного регулирования глобальных цифровых корпораций.

Масштабные антимонопольные процессы уже запущены в Австралии, Великобритании, Китае, Турции, США и других странах. Над реформами в области регулирования технологической сферы работают и власти Евросоюза, в конце 2020 года представившие законопроекты «О цифровых услугах» и «О цифровых рынках».

Согласно европейским инициативам, за нарушение требований властей IT-гигантам грозят многомиллиардные штрафы и другие санкции, вплоть до принудительного разделения виновных компаний.

Актуализация требований к иностранным IT-компаниям проводится сегодня и в России. Так, российские власти планирует обязать зарубежные платформы с большой аудиторией регистрировать в стране дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. Как отмечают эксперты, данная мера позволит обеспечить равные условия исполнения законодательства всеми игроками российского цифрового рынка.