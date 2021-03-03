Коллеги-голограммы: как будет выглядеть «Zoom будущего» от Microsoft

Microsoft провела презентацию платформы Mesh для журналистов, сообщает The Verge. Сервис был специально разработан для проведения удаленных встреч с использованием голограмм.

«Представьте, что люди со всего мира могут взаимодействовать друг с другом так, будто они находятся в одной комнате», — заявил создатель Kinect и HoloLens Алекс Кипман во время виртуальной встречи с журналистами.

Introducing Microsoft Mesh.



It enables presence and shared experiences from anywhere – across devices – through mixed reality applications. #MSIgnite Twitter — Microsoft (@Microsoft) March 2, 2021

Компания продемонстрировала прототип сервиса, который можно опробовать с помощью шлема дополненной реальности HoloLens. Надев гарнитуру и открыв приложение, пользователь должен создать свой виртуальный аватар в социальной сети AltspaceVR, которую Microsoft приобрела еще в 2017 году. Затем он может присоединиться к встрече с другими пользователями.

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Аватары — это мультяшные голограммы пользователей, которые могут двигаться и разговаривать. В дальнейшем корпорация обещает разработать технологию, с помощью которой люди смогут самостоятельно появиться в виртуальном мире, без использования аватаров.

Кроме того, участники видеоконференции смогут взаимодействовать с трехмерными голограммами объектов. Также пользователям доступны инструменты для рисования.

Сейчас приложение работает только с AR-шлемом от Microsoft, однако в дальнейшем компания планирует позволить использовать сервис с помощью других устройств, например, ПК, телефонов или других гарнитур для дополненной или виртуальной реальности.

Другими словами, цель компании — позволить людям, которые не имеют специального VR- и AR-оборудования, участвовать в виртуальных конференциях.

«Это было нашей мечтой. Вы можете ощущать, что находитесь в одном и том же месте, делиться контентом с людьми, даже если вы не рядом. При этом вы сможете это делать с совершенно разных устройств», — объясняет Кипман.

Microsoft надеется, что Mesh станет одной из важнейших вех в развитии дополненной реальности. Генеральный директор компании Сатья Наделла во время своего выступления на Ignite today сравнил новую платформу с Xbox Live

«Подумайте о том, что Xbox Live сделал для игр — мы перешли от одиночной игры к мультиплееру, создавая сообщества, которые помогали людям объединяться и достигать целей вместе. А теперь представьте, что то же самое произойдет и со смешанной реальностью», — сказал Наделла.

Единственная проблема, которая сдерживает Microsoft Mesh, это стоимость HoloLens и VR-гарнитур. Компания обещает, что пользователь сможет использовать телефон или ПК, однако это далеко не так захватывающе, как использование VR- или AR-гарнитуры.

Ранее Microsoft уже пыталась решить это проблему, и представила проект Minecraft Earth, который предлагал людям получить AR-опыт с помощью мобильных телефонов. Однако Minecraft Earth не смог заинтересовать потребителей. Будущее Mesh также неясно, и будет зависит от популярности гарнитур дополненной реальности среди массового пользователя и корпораций, которые планируют перейти на гибридный график работы, совмещающий удаленную работу с офисной.

«Пока сложно предположить, когда именно эта технология станет массовой и какая именно компания ее внедрит для широкой аудитории», — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По словам эксперта, технологии дополненной и виртуальной реальности стремительно развиваются и находят применение в самых разных областях. Они постепенно становятся привычным вариантом работы для многих специалистов.

«Как известно, технологии к широкой публике приходят из оборонного сектора или из ИТ-отрасли и постепенно проникают в нашу жизнь. Можно не сомневаться, что в скором времени компании начнут предлагать что-то подобное для проведения видеовстреч. В таком случае привычные формы общения, например, видеоконференции, освободят место виртуальной реальности», — считает Деев.

VR- и AR-решения постепенно проникают в нашу жизнь в качестве прикладных решений — эти технологии активно используются в 3D-проектировании, в системах производственного обучения, в качестве виртуальных помощников при выполнении сложных производственных операций, поделился с «Газетой.Ru» директор Департамента унифицированных коммуникаций и контакт-центров Step Logic Сергей Люшнин.

«Использование голограмм в нашей повседневной жизни и общении прямо сейчас мне кажется маловероятным – не слишком удобно использовать специализированные очки, качество получаемой картинки не очень высокое. Да и виртуальные комнаты и аватары пока выглядят не идеально», — считает эксперт.

Однако, по словам Люшнина, нельзя упускать фактор технологического развития: оборудование уменьшается в размерах при постоянном росте производительности. Соответственно в недалекой перспективе VR- и AR-системы станут намного удобнее. Нейросети уже сейчас позволяют оживлять статические изображения или, к примеру, заменять лица актеров. Когда они смогут выполнять эти задачи в режиме онлайн, использование виртуальной и смешанной реальности для проведения встреч станет вполне возможным.