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«Думая, что это модный контент, дети уже сами изготавливали эти ролики»

Эксперты рассказали об итогах анализа контента соцсетей перед незаконной акцией 23 января

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Depositphotos
Еще 21 января в соцсети Tik Tok можно было обнаружить экстремально высокое количество просмотров роликов, призывающих к участию в несанкционированных акциях 23 января. Авторы без существенной аудитории и зачастую без релевантного контента получали резкий рост просмотров при публикации роликов про незаконные акции. Тематика же, связанная с 23 января, в Tik Tok приносила многократный рост просмотров, нехарактерный для обычного поведения каналов в соцсети.
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Механизм вовлечения

Основные площадки, на которых распространялась информация о несанкционированных акциях, это — Tik Tok, Тwitter, YouTube и «Вконтакте», и в меньшей степени — Instagram и Facebook, констатировала член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Применительно к Tik Tok, основная целевая аудитория, среди которой распространялась эта информация, это — дети 11-12 лет, то есть на эту категорию возрастную именно и была настроена таргетированная реклама. При этом по данным экспертов также дети 7-8 лет видели такого рода информацию, — рассказывает Мизулина. — Теми, кто распространял подобные публикации, об участии в противозаконных акциях с призывами к детям, были созданы специальные шаблоны, используя которые, дети сами могли изготовить различные видеоролики. В этих шаблонах содержались видеокадры и специализированная музыка, а также определенные тексты с титрами».

Используя определенные хэштеги, те лица, которые занимались распространением вот этой информации, продвигали эти публикации в тренды, они становились популярными, дети их видели, пояснила «Газете.Ru» общественница.
«И думая, что это модный контент, дети уже сами начинали изготавливать подобные ролики, не совсем вдумываясь конкретно в содержание этой информации», — подчеркнула она.

Если же говорить о YouTube, то там таргетированная реклама была настроена вообще на всех граждан России, находящихся на территории РФ, без учета их возрастных особенностей, без учета пола и их интересов, утверждает Мизулина.

«То есть вы, например, интересовались религиозной тематикой или заходили посмотреть в YouTube фильм о животных, но при этом вам была доступна и информация с рекламой вот этих противозаконных акций», — отметила глава Лиги безопасного интернета.

Первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в свою очередь свидетельствует, что тот анализ, которая провела рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации в интернете демонстрирует: все эти показатели, так называемых миллионных просмотров, имеют аномальный характер.

«Они были получены преимущественно искусственным путем, в том числе через обход алгоритмов сервиса. В общем, все это результат манипуляций. И сделано это все было для создания, так называемого «вау-эффекта» и включения пользователя через технологию присоединения к популярному событию. В том числе с использованием техник челленджей, флешмобов и так далее. Что характерно, то же самое наблюдается и на других интернет-платформах, сервисах, там, где есть встроенные счетчики просмотров. Особенно на YouTube, где подобные махинации с накрутками широко используются», — напомнил Малькевич.

«Сознательное распространение»

Без использования специальных технических средств, без участия профессионалов, которые занимаются продвижением в социальных сетях, без капитальных финансовых вложений, которые исчисляются сотнями миллионов рублей, и без непосредственного участия самих площадок, то есть Tik Tok, Тwitter, YouTube в этих действиях, подобный промоушн несанкционированных акций был бы невозможен, убеждена член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Мы полагаем, что площадки и их сотрудники также занимались распространением, сознательным распространением такого рода информации в детской среде. И это, конечно, вызывает недоумение», — говорит она.

«Именно поэтому мы еще на прошлой неделе обратились к правоохранительным органам с призывом дать оценку происходящему и провести тщательное расследование, что же все-таки произошло, и выявить тех, кто стоит за этой циничной и подлой акцией и попыткой втягивания детей в такого рода несогласованные мероприятия, — рассказала Мизулина «Газете.Ru». — Ну и кроме расследования также, конечно, необходимо продолжать заниматься реформированием законодательства по регулированию деятельности социальных сетей и иных IT-платформ на территории Российской Федерации.

Малькевич отметил и роль западных СМИ.

«Впадая в раж, они несут уже полную околесицу, превращая эти фейковые 50 или 60 млн просмотров в заявление, что 50 млн человек посмотрели этот фильм. Хотя мы понимаем, что просмотр не равен человеку вообще», — говорит он.

«Согласно тому анализу, который был проведен в Общественной палате России, кампания в поддержку несанкционированных акций в соцсетях имела заранее спланированный, целенаправленный характер. Очевидно, что проведение такого рода информационной кампании требовало значительных ресурсов, слаженной команды в сферах СММ, специалистов, по так называемому посеву контента, — соглашается Малькевич с Мизулиной. — То есть это все какие-то подростковые флешмобы, о которых там принято говорить, а профессиональная работа. И бюджет у подобной искусственно целенаправленной кампании составляет даже не десятки, а сотни миллионов рублей, и десятков профильных специалистов, высокооплачиваемых».

Что делать

Социальные сети и иные IT-платформы должны создать юридические лица на территории России, и необходимо их обязать сделать это в законодательном порядке, как это сделано, например, было в Турции, говорит Мизулина.

«То есть мы должны добиваться, чтобы эти компании открыли юридические лица, открыто работали в правовом поле России, — пояснила она. — Ну а в случае, если они этого не будут, то необходимо привлекать их к административной ответственности в виде колоссальных штрафов, ну и вводить дополнительные ограничения, например ограничение скорости трафика».

Для прекращения подобного рода манипуляций необходимы меры по мониторингу и контролю за алгоритмами рекомендательных сервисов интернет – площадок, предлагает в свою очередь Малькевич.

«И мы должны, общество вместе со специалистами, подготовить и предложить подобный пакет действий. Потому что в дальнейшем эта технология будет только разрастаться, — убежден он. — Согласно проведенным еще в прошлом году британскими, как это не смешно звучит, учеными исследованию, на фейки люди очень даже ведутся. Лайками или репостами, вот такой вовлеченностью к фейкам привлекается внимание. То есть человек видит популярный пост, много лайков, много репостов, много просмотров – он поневоле во все это включается, и эту заразу фейковую разносит. Поэтому подобного рода манипулирование будет только нарастать».

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