«Они ответят»: в конгрессе США хотят наказать русских хакеров

Законопроект против «русских хакеров» представит в ближайшее время лидер республиканского меньшинства Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти. Об этом сообщает ТАСС.

«Злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля», – заявил конгрессмен от Калифорнии.

По его словам, хакеры из России «понесут ответственность» за свои попытки «украсть информацию о разработках вакцины от коронавируса нового типа».

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Схожие обвинения выдвинул ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании. Там заявили, что «связанные с российскими спецслужбами хакеры» пытались украсть данные о разработках вакцины в английских, канадских и американских медучреждениях.

«Гнусно совершать атаки против ученых, занятых крайне важной работой по борьбе с коронавирусом. Вместе с нашими союзниками мы вычислим тех, кто намерен нам навредить в киберпространстве, и призовем их к ответу», — заявил официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре после этого отверг обвинения, заявив, что Россия не относится к этим попыткам взлома. Перед этим Германия обратилась к странам ЕС, призвав ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг. Если это произойдет, то случай применения «киберсанкций» будет первым.

В конце мая немецкие газеты сообщали, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск 29-летнего россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в соучастии в кибератаке на сети немецкого парламента. Совершена она была в 2015 году.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был даже вызван в МИД ФРГ из-за этого дела. Госсекретарь внешнеполитического ведомства Мигель Бергер осудил хакерскую атаку.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не знают об этой ситуации и не в курсе, почему Германия заявляет о якобы связях Бадина с ГРУ.

Напомним, тогда немецкие депутаты получали одинаковые электронные письма, направленные якобы из структур ООН. Эти «фишинговые» письма содержали в себе вредоносные ссылки. Для того, чтобы остановить хакеров, немецкой службе IT-безопасности приходилось полностью отключать все электронные системы бундестага. Было украдено не менее 16 гигабайт данных, включая переписку парламентариев. Хакеры также скопировали два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что власти страны никак не связаны с кибератакой на немецкие госорганы.

«Мы уже заявляли и повторю еще раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — указала она.

В середине прошлого месяца представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

Со своей стороны помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил о том, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Кроме того, в мае текущего года разведка США доложила о том, что в последнее время участились кибератаки на медицинские центры. Тогда спецслужбы также обвинили КНР.

«Мы можем с уверенностью заявить, что иностранная разведка, включая Коммунистическую партию Китая, попытается завладеть тем, чего мы здесь достигли», — заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности [National Counterintelligence and Security Center, NCSC] США Билл Эванина. «В сегодняшней ситуации нет ничего более ценного и важного, чем результаты биомедицинских исследований, которые могут помочь в создании вакцины от коронавируса», — добавил глава NCSC.

Подобные обвинения в попытках украсть данные о вакцине представляют собой «типичное коронабесие», заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов после британского заявления и обвинения в адрес РФ. По словам сенатора, «Запад и в этот раз не упустил информационного повода назвать Москву врагом», но эти обвинения безосновательны.