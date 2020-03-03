«Я нулевой пациент»: Возняк напугал американцев

Сооснователь компании Apple Стив Возняк напугал своих подписчиков в Twitter сообщением о том, что он и его жена Джанет Хилл могли быть «нулевыми пациентами» с коронавирусом в США.

«Пришли провериться, Джанет сильно кашляет. Все началось 4 января. Мы тогда только вернулись из Китая, поэтому можем быть «пациентами зеро» в Штатах», — написал Возняк.

Checking out Janet's bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU — Steve Wozniak (@stevewoz) March 2, 2020

К твиту был прикреплен «чекин» в медицинском учреждении West Coast Sports Institute в калифорнийском городе Санта-Клара.

Позже Джанет Хилл сообщила USA Today, что ей был поставлен диагноз «синусит». Тем не менее, твит Возняка появился в тот день, когда стало известно о шести умерших от коронавируса в США, поэтому многие подписчики сооснователя Apple были возмущены его сообщением.

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«Интересно, сколько человек лишились жизни, пока вы ждали месяц [чтобы обратиться к врачу]. Господи, даже два месяца», — прокомментировал @Weeb114.

«Если вы знали об этом столько времени, почему не изолировали себя?» — вопрошает @GrainSurgeon.

«Это несмешно. Надеюсь, ты извинишься перед теми, кто выздоровел, и теми, кто скорбит [по умершим], но самое главное — надеюсь, ты понесешь за это ответственность», — заявил @LocoLoloGarcia.

Некоторые пользователи также отметили, что с момента возвращения в Штаты из Китая Возняк посетил большое количество концертов, что могло поспособствовать распространению вируса в стране.

Впрочем, нашлись и пользователи, которые восприняли твит как шутку и не упустили случая остроумно высказаться на эту тему.

«Не волнуйся, у Mac не бывает вирусов», — пишет @polititrolls.

«Надеюсь, у вас обоих нет коронавируса. Я слышал, если есть по «яблоку» в день, то доктор не понадобится», — сообщил @mikelinsf, отсылая к названию компании, которую основал Возняк.

Другой пользователь пошутил на тему того, что Возняк, вероятно, привез коронавирус из Китая в США, но без гения Стива Джобса возбудитель бы никогда не распространился.

Комментаторы также иронизировали на тему того, что твит Возняка может стать «вирусным» и что Apple всегда был пионером во всех сферах жизни.

Летом 2019 года Стив Возняк в интервью для Bloomberg заявил о том, что компанию Apple, которую он помог создать, «давно следовало бы развалить». Комментарий относится к проблеме, которая все чаще поднимается в американском обществе — IT-корпорации Кремниевой долины стали настолько крупными, что получили слишком большую власть.

По мнению Возняка, разделение Apple пошло бы на пользу компании, дав возможность отдельным инженерам воплощать свои идеи в отрыве от головного офиса.

«Apple давно следовало бы развалить на независимые подразделения, которые находились бы далеко друг от друга, и дать им работать самостоятельно... Это мое мнение, и фактов, доказывающих это, нет. Другие люди могут думать по-другому. Но я думаю, что большие IT-компании стали слишком большими, у них появилось много контроля над нашими жизнями и они забрали наше право выбирать», — рассказал Возняк.

Кроме того, сооснователь Apple прокомментировал теплые отношения между нынешним генеральным директором «яблока» Тимом Куком и президентом США Дональдом Трампом.

«Я бы не стал [сотрудничать с Трампом], потому что не уверен в том, что этот президент способен на что-то продуктивное», — заметил инженер.