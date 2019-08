«Я не вернусь»: в чем беременная сотрудница обвинила Google

Сотрудница Google опубликовала открытое письмо под названием «Я не вернусь в Google после декрета, и вот почему: моя история мести и дискриминации в Google» [I'm Not Returning to Google After Maternity Leave, and Here is Why: My Story of Retaliation and Discrimination at Google], которое стало вирусным среди сотрудников компании — его прочитали около 10 тыс. «гуглеров».

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о том, как она столкнулась с ущемлением прав беременных, когда ее повысили, назначив руководителем пяти других сотрудников.

Менеджер проекта начала отпускать «неуместные комментарии» в адрес одной из участниц команды, предполагая, что она может быть беременной и от этого «стала очень эмоциональной».

При этом менеджер подчеркивала, что с беременными очень трудно работать.

Автор письма решила вступиться за свою подчиненную и пожаловалась на менеджера в отдел кадров. Вскоре после этого отношение менеджера к ней резко изменилось — «я несколько месяцев мирилась с агрессивными переписками и электронными письмами, отклоненными проектами и игнорированием при встрече».

Кроме того, менеджер позволяла себе «очерняющие репутацию ремарки» в разговорах со старшими менеджерами и начала искать автору письма замену, активно проводя собеседования.

В конце концов женщину перевели в другой отдел — тогда она уже и сама была беременна. Но там, по ее словам, она столкнулась с похожей дискриминацией.

Ее новый менеджер заявила, что не собирается давать ей руководящую должность, так как тогда ее декрет отрицательным образом скажется на работе команды. Кроме того, ее не допускали на некоторые встречи и конференции.

Во время беременности у женщины возникло осложнение, угрожающее жизни плода. Она предупредила начальство, что уйдет в ранний декрет, чтобы сократить свои передвижения и иметь возможность обратиться за медицинской помощью, если она потребуется. Тогда ее менеджер намекнула в «злом письме», что после декрета она вряд ли продолжит занимать должность руководителя, и обвинила сотрудницу в плохой работе.

После еще одной жалобы в HR ей сообщили о том, что не нашли доказательств дискриминации и списали ее негативный опыт на «трудности общения».

«Я вступилась за маму в моей команде, и этот шаг разрушил мои карьерные перспективы в Google», — пишет сотрудница, которая не хочет возвращаться в компанию после декрета.

«Я отправила это письмо, чтобы Google обратил внимание на то, как он справляется с дискриминацией, харассментом и местью. Если с вами случалось что-то подобное, то знайте — вы не одни», — сообщила женщина.

В комментариях к этому заявлению другие сотрудники Google выразили свою поддержку пострадавшей и обвинили Google в создании токсичной атмосферы на рабочем месте.

В своем официальном комментарии представитель Google Дженн Кайзер заявила о том, что политика компании запрещает репрессии в отношении сотрудников.

«Чтобы убедиться, что ни одна жалоба не будет пропущена, мы предоставляем сотрудникам несколько каналов для сообщения о проблемах, в том числе анонимных, и расследуем все обвинения в дискриминации», — заявила Кайзер.

Ранее о дискриминации беременных в компании сообщили несколько сотрудников Tesla.

Американка Девон Беккера начала работать на Гигафабрике в Спарксе, Невада в феврале 2018 года. В июле она узнала о беременности и уведомила руководство о том, что собирается в декрет в феврале 2019 года. Тем не менее, уже зимой Беккера внезапно узнала о том, что ее уволили.

«В Неваде работодателю не нужна причина, чтобы уволить сотрудника, но им было очень удобно уволить меня за две недели до Рождества и около 50 дней до начала декретного отпуска», — заявила женщина.

При этом представитель Tesla отметил, что Беккеру уволили потому, что она перестала справляться со своей работой.

Другую пострадавшую зовут Дженнифер Пирси, она работала в службе по работе с клиентами Tesla в Лас-Вегасе, Невада, с августа 2018 года. Она забеременела, будучи матерью четырех дочек. Коллеги Пирси предложили ей помощь с работой, чтобы у нее появилось немного лишнего времени на детей.

Однако руководство Tesla заявило о том, что рабочее время нельзя делить между сотрудниками, и указало ей на дверь.

«Если бы я знала, я бы никогда не это не пошла. Я на 22-й неделе беременности без работы и дохода с четырьмя девочками, о которых нужно заботиться», — сообщила экс-сотрудница Tesla.