Вернуть время: Instagram ставит на счетчик

Забота о здоровье общества

Instagram готовит новую функцию, которую можно будет найти в настройках приложения. Исследователи обнаружили скрытый код, в котором содержатся детали нововведения — теперь Instagram будет показывать не только фотографии и видео, но и время, которое пользователь потратил на их просмотр.

Факт появления такой функции уже подтвердил генеральный директор Instagram Кевин Систром.

«Да, это правда... Мы разрабатываем инструменты, которые помогут сообществу Instagram осознать, сколько времени они в нем проводят. Понимание того, как время онлайн влияет на человечество, очень важно, поэтому все компании должны взять на себя эту ответственность и быть честными с пользователями в этом отношении... Я очень серьезно отношусь к такой ответственности», — заявил Систром.

Похоже, что Instagram пытается соответствовать последнему тренду, который задает Кремниевая долина и ее крупнейшие компании. Техгиганты пытаются добровольно помочь людям сохранить здоровье путем отказа от пассивного прокручивания новостной ленты в социальных сетях, которое случается в основном из-за скуки.

Чтобы этого достичь, приложения будут открыто показывать своим пользователям, сколько времени в день, месяц или год они тратят на свои любимые платформы.

Кроме того, счетчики времени помогут родителям узнать, чем их ребенок занимается онлайн.

Джейн Манчун Вонг, которая первая обнаружила новую функцию в коде, опубликовала в своем твиттере картинку, на которой видно обновленное меню Instagram. «Готовьтесь быть морально униженными за вашу зависимость», — подписала девушка изображение.

Instagram is testing "Usage Insights" to show the amount of time users have spent on the app



Be self-aware or be prepared to be ashamed for Instagram addiction pic.twitter.com/WzyRGWIOgZ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 мая 2018 г.

Мировой тренд

Если такая трогательная забота Instagram кажется чем-то инновационным, то это не так. На самом деле Instagram стал одним из аутсайдеров в этом тренде. В начале 2018 года Facebook устами Марка Цукерберга заявила о принципиально новой концепции — теперь социальная сеть сосредоточит все усилия на том, чтобы время, проведенное в Facebook, было «потрачено с пользой».

В официальном сообщении компании говорилось о том, что теперь в новостной ленте будут доминировать публикации от членов семьи и друзей пользователя. Сам Цукерберг признал, что нововведения могут привести к сокращению времени, которые люди проводят в социальной сети, но высказал уверенность в том, что новая политика будет полезна и прибыльна для Facebook в долгосрочной перспективе.

Слова миллиардера оказались пророческими — после заявления время пребывания на сайте сократилось на 50 млн часов в сутки по сравнению с предыдущим кварталом. Явный негативный эффект от новой политики стал очевиден, а вот ее положительные свойства пока остаются загадкой.

На майской ежегодной конференции Google I/O также был представлен новый инструмент Dashboard, который напрямую займется тайм-менеджементом пользователя. В платформе Android появится функция, которая наглядно продемонстрирует, сколько времени тратит человек во всех своих приложениях. Кроме того, она позволит устанавливать лимиты, чтобы контролировать потребление социальных сетей.

Google назвал внедрение Dashboard важным шагом к «цифровому благополучию».

Инструмент также покажет, сколько раз в день вы разблокируете свое устройство и сколько уведомлений в день получаете. Если пользователь превысит установленный им лимит на использование той или иной социальной сети, иконка приложения станет серой в качестве напоминания того, что отведенное время вышло.

Кроме того, обновленная операционная система Android позволит моментально избавиться от навязчивых уведомлений, если пользователю необходимо сосредоточиться на работе и не отвлекаться. Для этого можно будет просто перевернуть телефон экраном вниз, и система перестанет отправлять любые сообщения.

Компания Apple также обещала инвесторам представить новые инструменты, которые позволят сократить время, проведенное в социальных сетях, особенно среди детей и подростков. Пока это обещание так и не было реализовано, но есть вероятность, что подобные функции в iPhone будут представлены на грядущей конференции WWDC, которая состоится в июне этого года.

Оперативное вмешательство

Проблема негативного влияния социальных сетей на мозг человека в последние пару лет поднимается с особой регулярностью. Ученые публикуют все новые доклады о том, что смартфоны притупляют умственные способности человека. Огромное количество молодых людей ловят себя на мысли, что постоянно проверяют уведомления в своих телефонах, чтобы не пропустить важное сообщение, — и в итоге погружаются в стрессовое состояние.

Но за социальные сети взялись не только независимые исследователи, но и те, кто стоял у истоков современных техкомпаний. Например, Роджер Макнейми, ранний инвестор Facebook и Google, заявил о том, что «создал монстра», и сравнил социальные сети с алкоголем и героином.

Он добавил, что многие пользователи социальных сетей не замечают признаков зависимости до тех пор, пока не становится достаточно поздно.

Миллиардер Джордж Сорос также выступил с острой критикой Facebook и Google, обвинив их в манипулировании человеческим сознанием.

«Они умышленно стимулируют зависимость к своим сервисам, что может быть крайне вредно, особенно для подростков», — заявил Сорос.

Неудивительно, что на фоне подобной риторики интернет-компании пытаются принять меры, показывающие, что им небезразлично здоровье своих пользователей. Однако пока не ясно, поможет ли счетчик времени сократить пребывание людей онлайн.