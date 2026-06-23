Психолог рассказала о новом тренде на рынке детских товаров

Сегодня на российском рынке детских товаров появился новый тренд. Теперь родители отдают предпочтение не скандинавскому минимализму и яркой мультяшной эстетике, а более сложным визуальным решениям с культурным кодом. Об этом газете «Известия» сообщила психолог, представитель компании Paomma Анна Семененко.

«Стерильный минимализм начал загонять потребителя в рамки безликости. На смену ему приходит запрос на «умную эстетику» и национальную идентичность в современном прочтении», — объяснила специалист.

По ее словам, сейчас родители ищут баланс между спокойной визуальной средой и развивающими элементами, поэтому становятся популярны мягкие орнаменты, стилизованные национальные мотивы и сложные графические решения.

Психолог подчеркнула, что при этом умеренная визуальная насыщенность важна для правильного развития детей. Орнаменты и узоры способствуют формированию зрительного восприятия, координации и воображения. Так, традиционные образы, которые адаптированы под современный дизайн, могут помогать ребенку учиться базовым понятиям формы, размера и логики.

Однако, по словам эксперта, запрос на «национальную эстетику» не говорит о возвращении тренда на прямолинейную символику. Сейчас родители намеренно избегают чрезмерно буквального использования патриотических образов, резко кричащих символов и особенно прямолинейных решений. В приоритете оказался тонкая и аккуратная подача, а популярны стали приглушенные оттенки, сказочные иллюстрации и современная переработка традиционных мотивов.

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