Лавров: развязанный Западом конфликт на Украине угрожает ОДКБ

Конфликт на Украине, развязанный Западом против России, представляет очень серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если говорить о западном направлении деятельности ОДКБ, безусловно, развязанный Западом конфликт на Украине, использование киевского режима в качестве инструмента агрессии против России представляет собой очень серьезную угрозу», — заявил дипломат по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ.

20 июня первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил руководителям парламентских делегаций стран — членов ОДКБ о том, что Россия собирается заморозить участие своей делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 июня заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западники подтолкнули Ереван к заморозке участия в ОДКБ. По словам дипломата, полноформатное участие Армении в работе ОДКБ отвечает чаяниям ее народа и служит делу поддержания мира и стабильности в Закавказье.

В конце мая глава министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что деятельность США и их союзников оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ.

Ранее Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у рубежей ОДКБ.