Хлои Кардашьян осудили за фильтры на детских фото

Хлои Кардашьян выложила в Instagram снимок с племянницей Чикаго. Для обработки фотографии модель использовал фильтр, в результате чего, четырехлетняя девочка стала выглядеть намного старше своих лет. Поклонники раскритиковали звезду за новое фото, сообщает Australia News.com.

Подписчики Хлои Кардашьян в социальной сети накинулись на нее за фото с дочерью старшей сестры Ким Кардашьян. По их мнению, на детей не стоит накладывать фильтр, потому что их лицо искажается слишком сильно. Губы девочки стали более пухлыми, на глазах появились тени, а ресницы стали как будто наращенными. «Одержимость Хлои накладывать фильтры на детей сводит меня с ума», «Слишком много фальши. Отвратительно», — пишут фолловеры.

К числу недовольных присоединился и отец Чикаго — рэпер Канье Уэст. «Эти фотографии слишком взрослые для моей маленькой девочки», — написал исполнитель.

Из-за наплыва негативных комментариев Хлои Кардашьян пришлось удалить пост.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Канье Уэст отправился на свидание с двойником Ким Кардашьян.