Большинство россиян одобряют курортные романы, но не заводят их

Россияне положительно относятся к идее завести романтические отношения в отпуске. Это выявил проведенный в преддверии Дня святого Валентина опрос поисковика авиабилетов Aviasales, поступивший в «Газету.Ru».

Об одобрительном отношении к курортным романам заявили в общей сложности 74,7% респондентов. Однако в том, что они активно ищут новых знакомств на отдыхе, признались лишь 7,7% опрошенных, а 28,1% заявили, что с ними такое случалось «пару раз». Большая же часть — 38,9% — сообщили, что не против завести отношения в отпуске, но пока что им не довелось это сделать.

Категорически против романов на отдыхе высказались 20,4%, а еще 4,9% не смогли выбрать из предложенных вариантов ответов.

«Например, несколько опрошенных пользователей из Москвы, Владивостока и Самары рассказали, что курортный роман перерос в серьезные отношения и свадьбу», — отметили авторы исследования.

Отмечается, что больше всего тех, кто активно знакомится на курортах, — проживают во Владивостоке (27,2%), Самаре (16,9%) и Краснодаре (15,6%). Против курортных романов активнее всего выступили жители Уфы (38,5%) и Иркутска (32,7%).

Ранее сообщалось, что более четверти россиян, состоящих в отношениях, не будут отмечать 14 февраля.