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Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время

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Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике со своей женой Ли Соль Чжу, сообщает Daily Mail. Политик и супруга пришли на концерт в честь наступления Нового года по лунному календарю.

Последний раз жена Ким Чен Ына появлялась на публике в годовщину основания Северной Кореи 9 сентября, посетив вместе с мужем Дворец Солнца, где покоятся тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

По информации СМИ, праздничный концерт прошел в Пхеньяне, а появление лидера КНДР с супругой вызвало бурю оваций.

«Когда Ким появился в зрительном зале театра со своей женой Ли Соль Чжу, публика закричала «ура!», — передает центральное информационное агентство Кореи.

После выступлений руководитель КНДР вместе с женой сделали памятные фотографии с творческими коллективами и покинули мероприятие под громкие аплодисменты.

«Во время концерта артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали единство северокорейского народа и его приверженность построению социализма, которому позавидует весь мир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын берет с собой в поездки личный туалет.

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