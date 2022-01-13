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Нутрициолог развеяла миф о вреде пальмового масла

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Нутрициолог Екатерина Маслова заявила, что пальмовое масло безопасно для здоровья при соблюдении нормы. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

По ее словам в натуральном пальмовом масле нет ничего плохого. Оно относится к насыщенным жирным кислотам, куда также входят жиры животного происхождения вроде сливочного масла или свиного жира

«Если злоупотреблять ими, есть риск роста уровня «плохого» холестерина в крови. Если же соблюдать меру и не превышать дозу в 10-20 граммов в день, то все со здоровьем будет хорошо. Но речь идет исключительно о натуральном пальмовом масле», — пояснила специалист.

Маслова рассказала, что пальмовое масло активно используется для изготовления вредных для здоровья транс-жиров, которые лучше исключить из своего рациона.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала об опасностях набирающего популярность растительного мяса. По ее словам «мясо» содержит слишком много искусственных добавок, что перечеркивает его полезные свойства. Употребляя такой продукт, человек вместо здорового питания выбирает «бомбу».

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