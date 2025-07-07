С Днем семьи, любви и верности! Открытки и поздравления

Что пожелать в День семьи, любви и верности: поздравления своими словами и картинки

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот относительно молодой праздник уже успел полюбиться миллионам россиян. Его символом стала скромная ромашка — цветок, олицетворяющий чистоту, нежность и крепость семейных уз. Этот день — повод напомнить близким о своих чувствах и поделиться праздничной открыткой с теплыми пожеланиями.

Картинки и открытки ко Дню семьи, любви и верности

«Газета.Ru» подготовила 15 уникальных открыток с трогательными пожеланиями — скачивайте бесплатно и делитесь теплом в соцсетях или мессенджерах.

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

История праздника

День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля. В этом году дата выпадает на вторник, и хотя день будет рабочим, это не помешает миллионам семей собраться за ужином, обменяться открытками или сказать друг другу главные слова.

Праздник связан с историей князя Петра и крестьянки Февронии из Мурома (XIII век). Их любовь, полная испытаний, стала эталоном верности.

Легенда о Петре и Февронии

Князь Петр, пораженный проказой, нашел исцеление у мудрой Февронии — девушки из простой семьи, дочери пчеловода. Она взялась ему помочь, взяв обещание жениться после выздоровления. Петр исцелился, но нарушил слово, считая брак с простолюдинкой невозможным. Болезнь вернулась, и лишь тогда, смирив гордыню, он женился на Февронии.

Их союз подвергся испытаниям: бояре изгнали пару из Мурома, возмущенные низким происхождением княгини. Супруги отплыли на лодке по Оке, найдя приют в живописных Перемиловых горах. По легенде, там Феврония сотворила чудо: благословила обрубки деревьев, использованные для костра, и к утру они превратились в могучие стволы с пышной листвой — символ возрождения и веры.

Вскоре Муром погрузился в междоусобицы, и народ уговорил князя вернуться вместе с женой. Петр и Феврония правили мудро, а под конец жизни приняли монашество под именами Давид и Евфросиния. Умерли они в один день — 8 июля 1228 года. Даже смерть не разлучила их: тела, положенные в разные гробы, чудесным образом оказались вместе, что сочли знаком святости их любви.

День семьи, любви и верности 2025: как появился праздник и при чем тут Петр и Феврония День семьи, любви и верности — праздник, посвященный крепким узам брака и истории двух русских святых... 07 июля 17:41

Традиции праздника

Сегодня же праздник наполнен светскими ритуалами. 8 июля — популярный день для свадеб. Несмотря на Петров пост (церковь не проводит венчания в этот период), ЗАГСы регистрируют рекордное число браков.

В праздник принято дарить открытки с пожеланиями семейного счастья. Их называют «февроньками» — по аналогии с валентинками ко Дню святого Валентина.

Ромашка как главный символ

Главным символом Дня семьи, любви и верности считается ромашка. Этот полевой цветок олицетворяет чистоту, нежность и светлую любовь. Его желтая сердцевина символизирует семейный очаг, а лепестки — любящие объятия и взаимную заботу. Простота ромашки напоминает: истинное счастье — в искренности, а не в роскоши.

С древности ромашка ассоциировалась с предсказанием чувств. Лепестки обрывали, шепча: «Сбудется — не сбудется, любит — поцелует…». Этот образ переосмыслили: теперь цветок не проверяет любовь, а утверждает ее силу. Например, на медали «За любовь и верность» ромашка изображена как знак нерушимой связи.

Кроме того, по преданию, Феврония была травницей и исцеляла в том числе с помощью отвара из ромашек. Князь Петр полюбил ее за мудрость и кротость, а не за знатность. Скромный цветок стал напоминанием: семейное счастье строится на духовных ценностях, а не на статусе.