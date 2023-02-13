«Чем сильнее ты любишь человека, тем больше ты стараешься для него»

На этой неделе, 18 февраля, на телеканале «Суббота!» стартует шоу «Кулинарные детективы», ведущим которого станет шеф-повар с 18-летним стажем Андрей Палесика. «Газета.Ru» расспросила его о проекте, а также о завтраках в постель, романтических ужинах и афродизиаках.

— Расскажите, в чем суть проекта и почему вы согласились стать его ведущим.

— На кухне произошло «преступление»: я приготовил блюдо, а какое именно — участники шоу должны угадать по оставленным мною «уликам». Некоторые догадываются сразу, но на 100% никто не уверен. После им дается час, чтобы повторить мой рецепт. В процессе приготовления я даю дополнительные подсказки или задания. В общем, за этим очень интересно наблюдать.

Почему согласился? Я в кулинарии уже много лет, и до этого снимался в других телевизионных проектах как эксперт, но в роли ведущего еще никогда не участвовал.

close 100% Пресс-служба телеканала «Суббота!»

— Андрей, сегодня вы работаете шеф-поваром в ресторане, отмеченном в категории BIB Gourmand путеводителя Michelin. Вспомните, с чего начинался ваш поварской путь. Какое образование вы получили? Где и кем работали на первых порах?

— По образованию я повар-кондитер 5-го разряда. Во время обучения у меня была практика: я работал на свадьбах, где в среднем было 600-700 гостей. После устроился туда же на работу: давалось все не сразу и поначалу я чистил картофель, морковь и лук, а за плиту меня никто не пускал. Потом мне разрешили работать в холодном цеху, и я начал резать то, что раньше чистил. Понемногу мне стали доверять блюда, и когда я понял, что в этом ресторане всему научился — решил пойти дальше по карьерной лестнице.

— Грядет самый романтичный день в году — День святого Валентина. Какие блюда, на ваш взгляд, лучше всего заказывать в ресторане на свидании? А какие, наоборот, брать ни в коем случае не стоит?

— Форматы ресторанов разные, но так как я работаю с рыбой и морепродуктами, то предлагаю заказывать морепродукты на свидании: устрицы, морские ежи, гребешки. А вот блюда с луком и чесноком лучше не брать… Возможно, после свидания вам предстоит целоваться.

— Какую еду вы назвали бы сексуальной?

— Наверное ту еду, которую ты приготовил с любовью для кого-то.

— Что бы вы посоветовали приготовить для завтрака в постель?

— Можно пойти по классике: сделать омлет с ветчиной и сыром или тост из двух кусочков хлеба, ветчины, сыра и помидоров. Также можно приготовить легкий утренний салат с зеленью и авокадо. Здоровые завтраки сейчас очень популярны: подойдет гуакамоле или омлет с авокадо и лососем.

— А для романтического ужина? Может, пасту, как в кино?

— Я не рекомендую готовить пасту для такого ужина, потому что в ожидании половинки паста или ризотто могут остыть и превратиться в комок. В качестве альтернативы предлагаю запечь рыбу или ростбиф и сделать легкий салат с цитрусовой заправкой из сока лимонов, апельсинов и грейпфрутов. Вместе с сахаром и горчицей получится замечательная и простая в исполнении заправка.

close 100% Пресс-служба телеканала «Суббота!»

— Многие советуют есть блюда с природными афродизиаками — например, с теми же морепродуктами. Как шеф рыбного ресторан, поделитесь рецептом простого блюда, которое можно приготовить дома.

— Севиче из лосося — отличный и простой рецепт. При этом рыба сохраняет свои полезные свойства, а бобы эдамаме сейчас можно найти абсолютно везде. Соус «Кимчи» продается уже в готовом виде. Поэтому, следуя рецепту, можно за 5 минут приготовить блюдо из лосося.

Ингредиенты — 200 г лосося, один лимон, один лайм, один апельсин, соус «Кимчи», оливковое масло и 50 бобов эдамаме. Лосось нарезаем слайсами. Выдавливаем сок лимона, лайма и апельсина, добавляем туда же соус «Кимчи» и оливковое масло. Перемешиваем все венчиком до однородной массы. На тарелку выкладываем слайсы лосося и заливаем соусом, все распределяем по тарелке, сверху посыпаем бобами эдамаме.

— В одном из интервью Константин Ивлев рассказал, как выбросил приготовленную его супругой на завтрак яичницу, потому что нашел в ней скорлупку. А были ли в вашей жизни подобные случаи?

— Бывали, конечно, разные ситуации, но по внешнему виду еды я сразу могу понять, старался человек или нет. Если я понимаю, что человек старался, то не покажу виду и съем даже неудавшееся блюдо. А позже могу предложить повторить этот рецепт вместе.

— Как вы считаете, можно ли вообще критиковать еду, приготовленную партнером/партнершей? Не влияет ли это на отношения?

— Я считаю, что критиковать еду партнера не стоит, особенно если он старался. И, конечно, такая критика может испортить отношения. Но готовка друг для друга — это логичное продолжение отношений и чем сильнее ты любишь человека, тем больше ты стараешься для него. А если отношения плохие, то и готовишь ты соответственно.

— К слову, кто, на ваш взгляд, должен готовить в паре — мужчина или женщина?

— Сейчас все поменялось и сложно сказать, что кто-то кому-то должен. Все зависит от ситуации: если оба работают, можно заказать еду. А можно и поддержать друг друга: девушка устала — приготовь сам. Или наоборот.

— Вы регулярно попадаете в подборки самых привлекательных шеф-поваров Москвы. Например, в 2020-м вы возглавили соответствующий рейтинг, опубликованный в журнале «U Magazine». Случалось ли, что с вами хотели познакомиться на работе? Или, может, поклонницы атаковали в соцсетях?

— В соцсетях меня никогда не атакуют, но знакомиться пытаются. Не у всех это получается.