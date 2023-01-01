Шакшука с сыром и крем-суп с кокосом: что взбодрит 1 января

Первое утро в Новом году может начаться после обеда или ближе к вечеру. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно даже 1 января, стоит продумать меню на сутки вперед. Вместе с московскими шеф-поварами «Газета.Ru» собрала 5 рецептов «похмельных» блюд.

Московские шеф-повара отмечают особый спрос на «похмельные» бранчи в ресторанах. Многие гости заявили о готовности прийти в проекты уже 1 января и попробовать авторские завтраки. В разговорах с «Газетой.Ru» шеф-повара рассказывают, что большой популярностью в первые дни января пользуются супы, сеты завтраков, согревающие напитки и десерты.

«В канун этого Нового года гостям хотелось отойти от привычного меню и попробовать необычные сочетания. Именно поэтому помимо классической версии глинтвейна мы подготовили «модную» альтернативу — абрикосовый пунш и напиток «халва-мидаль». Примечательно, что напитки не только пользуются популярностью, но и удивляют их сочетаниями с едой. Кстати, и закуски, и напитки можно подготовить в домашних условиях», — рассказал шеф-бармен ресторана Mouflon Алексей Иващенко.

Что касается блюд, шеф-повара столичных ресторанов выделили 5 рецептов, которые можно повторить дома похмельным утром.

Шакшука с творожным сыром и баклажаном

close 100% Пресс-служба ресторана FLOR

Бренд-шеф ресторана FLOR Тимофей Сулима считает, что отличным «похмельным» завтраком станет шакшука с творожным сыром и баклажаном. Для приготовления соуса все ингредиенты необходимо нарезать крупными кубиками и обжарить постепенно друг за другом, в конце добавить мятый томат и томатную пасту. Идеально одну порцию готовить в маленькой сковороде. Все ингредиенты положить в сковороду, добавить баклажан, творожный сыр и залить яйцом.

Остается поставить сковороду в духовку и запекать при 180 градусах 10 минут. После запекания украсить блюдо можно миксом зелени и тертым пармезаном. Подавать с кусочком багета.

Анлийский маффин

close 100% Пресс-служба ресторана MO

Сергей Кузнецов, шеф-повар ресторана MO, предлагает начать «похмельное утро» с сытного английского маффина. Дело это не быстрое, но утром 1 января спешить вообще некуда.

«Для начала надо приготовить булочку на закваске: из всех ингредиентов замешать тесто и поставить подниматься на 1 час. Далее перемешать тесто и раскатать 1,5 см толщиной. Вырезать круглой формой и поставить подниматься еще на 15 минут. Жарить булочки на сковороде на медленном огне по 2 минуты с каждой стороны. Говядину пропустить через мясорубку, перемешать и сформировать котлеты. Жарить котлеты по 4 минуты с каждой стороны на медленном огне. В конце на котлету положить сыр, чтобы дать ему расплавиться», — рассказал Кузнецов.

Затем надо приготовить соус айоли: майонез, чеснок, фреш лайма, горчицу и соль пробить в блендере.

Для майонеза кимчи перемешать майонез, соус кимчи и сок лайма. Картофель нарезать и жарить во фритюре при 180 градусах 4 минуты, посыпать сверху солью. Сформировать маффин: нижнюю булочку смазать айоли, выложить котлету из мраморной говядины с сыром и накрыть второй булочкой, смазанной майонезом кимчи. Рядом с маффином выложить картофель фри, полить трюфельным маслом и посыпать пармезаном.

Хумус со свежими овощами и сыром фета

close 100% Пресс-служба ресторана Mouflon

Это классический хумус в современном армянском прочтении: шеф-повар ресторана Mouflon Нарек Саргсян предлагает попробовать авторскую версию закуски со свежими овощами и сыром фета, которые освежат 1 января.

«В его составе — нут, зира, кунжутная паста, оливковое масло, сок лимона, чеснок, соль и перец. Хумус подается вместе с помидорами черри, огурцами, оливками, маслинами, редисом, зеленью, базиликом, оливковым маслом и сыром фета. В ресторане хумус предлагается в качестве закуски к традиционным лепешкам. Дома можно использовать покупные альтернативы или приготовить сдобные булочки в духовке», — рассказал Нарек Саргсян.

Крем-суп из цветной капусты

close 100% Пресс-служба ресторана SOUL

Одним из самых модных вариантов для похмельного завтрака будет крем-суп с кокосом. Бренд-шеф ресторана SOUL Тимофей Сулима уверен, что такое блюдо вернет силы после праздничной ночи.

Для приготовления супа, прежде всего, необходимо нарезать цветную капусту и корень сельдерея на мелкие куски.

«Далее нужно налить в кастрюлю растительное масло и положить цветную капусту и корень сельдерея. Обжарить ингредиенты до золотистого цвета на среднем огне и немного посолить. Добавить кокосовое молоко и воду. Накрыть крышкой и варить на медленном огне до готовности овощей. Затем пробить все в блендере и процедить через мелкое сито. Добавить соль и сахар по вкусу. При подаче добавить оливковое масло и украсить дроблеными орехами», — объяснил Тимофей Сулима.

Драники из цукини со страчателлой

close 100% Пресс-служба ресторана Bamboo.Bar

Шеф-повар ресторана Bamboo.Bar Сергей Кожаков предлагает 1 января вспомнить детство и приготовить домашние драники с необычным дополнением — сыром страчателла.

«После веселой ночи на завтрак лучшим решением будет заказать хрустящие драники из цукини по доброму бабушкиному рецепту. В сочетании с нежной сливочной страчателлой горячие ароматные драники помогут вам в этот нелегкий час. Натираем цукини на мелкой терке, добавляем соль, отжимаем лишнюю воду, добавляем куриное яйцо, муку, черный перец. Формируем лепешки и жарим 2 минуты на оливковом масле до образования золотистой корочки. Подаем на тарелке с нежной страчателлой и поливаем несколькими каплями оливкового масла», — посоветовал Сергей Кожаков.