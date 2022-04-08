Рабочее место — на подоконнике: как обустроить стильный домашний офис

В последние два года сотрудники многих компаний привыкли работать дома. И поняли, что сидеть за компьютером на диване, — неудобно. Дизайнеры предлагают пересмотреть привычный взгляд на обустройство квартиры и взять за правило вписывать рабочие поверхности в незаметные уголки и маленькие пространства дома.

В России квартиры, как правило, небольшие. Далеко не каждый член семьи имеет кабинет или хотя бы отдельный стол. Однако даже в таких условиях дизайнеры рекомендуют не отказываться от идеи обустроить личное пространство для работы.

По словам создательницы бренда Lanceplans Ольги Бардиной, у рабочего места должны быть свои особенности.

«Место должно вдохновлять и напоминать, что вы занимаетесь любимым и важным делом. Выбирайте актуальный, качественный декор и канцелярию вместо пластиковых стаканчиков и безликих офисных блокнотов, чтобы они отражали ценность вашего времени и знаний», — советует Ольга Бардина.

Она также подчеркивает, что у всех офисных принадлежностей должно быть свое место — чтобы они были под рукой.

Эксперт сервиса «СберУслуги» и дизайнер интерьера Полина Цветкова рассказала о шести простых и бюджетных способах обустройства полноценного рабочего места дома.

«Оборудовать рабочее место на подоконнике — отличное решение для обладателей небольших квартир, где каждый сантиметр на счету. У окна всегда много естественного света, что поможет меньше уставать глазам и дольше фокусироваться на поставленных задачах. Кстати, часто такой вариант размещения рабочей зоны можно встретить и в оформлении детской», — утверждает дизайнер.

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Помимо подоконника, дизайнер интерьера Полина Цветкова предлагает обустроить домашний офис на балконе или лоджии, спальне и на кухне. В первом случае стоит провести инвентаризацию и очистить квартиру от лишнего хлама.

«Лоджии и балконы — это «золотой запас» городских квартир, который нередко превращается в склад старых вещей и летней резины. Мы советуем расчистить и утеплить полезное пространство и наделить его функцией», — советует эксперт.

Вариант обустройства рабочего места в спальне — один из самых простых. Для него потребуется только компактная рабочая поверхность. А вот на кухне придется постараться и изучить правила тренда agile.

«Пресловутый тренд на гибкость и мультифункциональность пространства диктует и самое простое решение: рабочий стол, также известный как кухонный. Ноутбук, стильная настольная лампа, удобный органайзер и чашка кофе превратят эту зону в комфортное рабочее место», — рассказала дизайнер.

И еще два стильных варианта обустройства дизайнер связывает с переосмыслением функционала мебели в квартире. Во-первых, можно создать рабочую поверхность в старом шкафу. Его можно переоборудовать в мини-офис за дверцами. При необходимости он будет спрятан от посторонних глаз или детей и не будет создавать визуальный шум. Во-вторых, оптимизация с помощью специальных систем хранения — откидная или выдвижная столешница и полки.

close 100% 1 – Блокнот Joy Journal, Lanceplans

2 – Декоративные плакаты «Dream. Glow. Inspire», Lanceplans

3 – Ароматическая свеча «Холодная вишня», Smorodina

4 – Лампа из латуни Zoticus, La Redoute

5 – Письменный стол Крейн-1 Дуб Кельтик, Divan.ru

6 – Кресло вращающееся без колесиков Hiba, La Redoute Пресс-службы Divan.ru/Smorodina/La Redoute/Lanceplans

Даже после всех преобразований и обустройства рабочего места не все могут легко переключиться на новый режим. Безусловно, работать дома для многих морально тяжелее, чем в офисе, хотя бы по причине того, что отсутствует смена обстановки. Психолог Алена Третьякова поделилась советами, как быстрее привыкнуть к домашнему офису и оборудовать рабочее место так, чтобы не отвлекаться.

«На столе и рядом с ним должно быть минимум предметов, не относящихся к делу. Если очень хочется декора, выбирать лучше нейтральные цвета, которые не бросаются в глаза. Иначе часть внимания будет постоянно отвлекаться на яркий предмет, попадающий в поле зрения. Фотографии и личные вещи тоже лучше держать подальше, чтобы не уплывать в приятные воспоминания», — полагает эксперт.

А для того, чтобы от работы не отвлекали домашние дела, необходимо составить график дня, где будут обозначены те периоды, когда надо работать и те, когда, к примеру, наводить порядок в комнате. В таком случае мозг не будет отвлекаться на перебирание того, «что еще надо сделать». Полезно повесить этот график на видном месте, чтобы семья тоже знала, в какие промежутки можно общаться, а в какие не стоит беспокоить.