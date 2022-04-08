«Тело всегда было предметом искусства»: зачем раздеваются для красных дорожек

Пандемия пошла на спад, светские мероприятия с красными ковровыми дорожками вернулись в полноценный очный формат и снова на них — знаменитости в провокационных платьях. «Газета.Ru» спросила у основательницы бренда одежды MEOW'ONE Анастасии Барышевой, почему селебрити носят так называемые «голые» платья и могут ли простые женщины следовать их примеру.

На вечеринке журнала Vanity Fair после вручения премии «Оскар» в этом году звезды соревновались в умении эффектно «раздеться». Кристен Стюарт и Холзи устроили битву платьев из тонкого кружева. Звезда вампирской саги «Сумерки» надела полупрозрачное макси, а певица — еще более откровенную модель, из-под которой просвечивало ее нижнее белье.

Не менее эффектно выглядели «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио и актриса сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой: обе звезды выбрали платья с прозрачным подолом, открывающем ноги.

close 100% Аня Тейлор-Джой, Кристен Стюарт, Холзи и Алессандра Амбросио AP

Вариаций «голых» платьев — масса. Их шьют не только из черных полупрозрачных тканей и кружев: гораздо большей популярностью пользуются модели нейтральных бежевых оттенков, прилегающие как вторая кожа и имитирующие наготу.

Телесные платья чаще всего декорируются вышивкой, как в случае с образом Пэрис Хилтон для Grammy-2022, либо инкрустируются камнями и стразами. За примерами расшитых кристаллами нарядов далеко ходить не нужно: Дуа Липа, Бейонсе и Ирина Шейк регулярно появляются в них на публике.

close 100% Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Бейонcе и Ирина Шейк AP/Global Look Press

Иногда «голые» платья стилизуют под кольчугу.

Этот тренд также опробовали на себе некоторые селебрити, среди которых Зои Кравиц.

Те же, кто не склонен к одежде, которая ассоциируется с образом средневекового воина, выбирают наряды с отделкой цвета металлик или серебристой.

close 100% Кендалл Дженнер, Зои Кравиц, Меган Фокс и Белла Хадид AP/Global Look Press

Почему звезды носят «голые» платья? По мнению основательницы бренда одежды MEOW'ONE Анастасии Барышевой, не совсем для того, чтобы демонстрировать результаты тренировок.

«Тело всегда было предметом искусства. «Голые» платья — это прежде всего крик о снятии рамок, запретов и устаревших стереотипов. Это не столько внешнее обнажение, сколько внутреннее. Это целый перфоманс!» — объясняет Анастасия Барышева.

По словам эксперта, звезды появляются на публике не чтобы похвастаться фигурой, а ради самовыражения — они стремятся показать, что свободны от всяких условностей.

Все это становится особенно актуальным сегодня, когда когда идея любви к своему телу, каким бы оно ни было, весьма популярна.

«Голые» платья может себе позволить любая здоровая женщина независимо от телосложения. Опять же, ключевое слово — «здоровая». Чрезмерная худоба, равно как и полнота, к этому отношения не имеют»,

— рассказывает Анастасия Барышева.

close 100% Рианна и Эшли Грэхэм Global Look Press/Getty Images

В полупрозрачном ходят как стройные модели, так и звезды plus-size. А Рианна и Эшли Грэхэм не отказывали себе в привычке носить «голые» платья даже во время беременности.

«Звезды облачаются в провокационные наряды, будучи в положении. Осуждают те, кто не дает себе и, соответственно, другим внутреннего разрешения быть любым»,

— добавляет эксперт.

На вопрос о том, как адаптировать тренд на «голые» платья к повседневной жизни, основатель бренда одежды MEOW'ONE отвечает следующим образом: «Конечно, нам тяжело представить, куда можно было бы выйти в таком наряде, кроме как на красную дорожку. Надевайте их на вечеринки, сопроводив, например, жакетом, и не забывайте, что мы живем в цифровом мире. Фотосессии для соцсетей никто не отменял».