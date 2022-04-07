Розовые и пушистые: голливудские звезды начали косить под девочек

Звезды шоу-бизнеса запустили новый тренд: их наряды становятся все больше похожи на детские. На красную дорожку «Оскара» Зои Кравиц выбрала наряд цвета сахарной ваты и с бантом, Ким Кардашьян пришла на Vanity Fair в конфетно-голубом образе, а Крисси Тайген на «Грэмми» появилась в многослойном платье-«торте». «Газета.Ru» попросила стилиста Сергея Ганзина прокомментировать эту модную тенденцию.

Банты

close 100% Николь Кидман, Зои Кравиц, Дженнифер Лопес и Пенелопа Крус AP/Global Look Press

Всевозможные банты у многих ассоциируются с детством. Но практика показывает, что носить их любят не только дети, но и взрослые. Голливудские актрисы нередко выбирают для выходов в свет образы с бантами разных размеров, которые, как правило, украшают линию декольте.

«Тренд на банты, на мой взгляд, прекрасно подходит для женщин элегантного возраста. Единственное — я бы не рискнул использовать их в области декольте, как это сделали Зои Кравиц и Пенелопа Крус.

Лучше следовать примеру Николь Кидман и выбирать платья с бантом под горло или, например, носить блузы с жабо.

Еще один вариант, при котором бант выглядит уместно, продемонстрировала Дженнифер Лопес: с его помощью поп-икона отлично подчеркнула талию. Главное, избегать тех случаев, когда гигантские банты загромождают наряд, тем самым делая вас визуально больше», — объясняет Сергей Ганзин.

Многослойные платья-«торты»

close 100% Крисси Тайген, Дрю Бэрримор, Марго Робби и Кэти Перри Reuters/Global Look Press

Чаще бантов на красных дорожках можно встретить напоминающие торты многослойные юбки из фатина и рюши. В последнее время знаменитости часто одеваются как диснеевские принцессы по особо торжественным случаям.

«Тренд на платья-«торты» я вообще не могу назвать таковым. Для меня что каскад из фатина, что рюши — это далекое прошлое. Советую вовсе избегать платьев бального формата и присмотреться к более открытым и подчеркивающим фигуру моделям», — сказал стилист.

Бабочки

close 100% Наоми Уоттс, Анджелина Джоли, Оливия Уайлд и Шарлиз Терон AP/Global Look Press

Альтернатива цветам на платьях — бабочки. Этот инфантильный тренд уже опробовали на себе многие звезды. Наоми Уоттс, Оливия Уайлд и Шарлиз Терон надевали платья с бабочками на груди, а Анджелина Джоли вовсе примеряла блузу, своим фасоном напоминающую крылья насекомого. Однако Сергей Ганзин не одобряет любовь знаменитостей к этим насекомым.

«Тренд на бабочек — весьма спорный. В 2020-м Дуа Липа пришла на «Грэмми» в «голом» платье Versace с бабочкой по центру. Смотрелось эффектно. В ее годы, да с такой фигурой… Почему бы и нет!

Однако как этот тренд стилизован в образе Анджелины Джоли, мне не нравится: блуза выглядит странно, а черные легинсы сюда лучше бы заменить на светлые.

Одним словом, все зависит от конкретного образа», — подчеркивает стилист.

Конфетные оттенки и принты

close 100% Ким Кардашьян, Николь Кидман, Риз Уизрспун и Пенелопа Крус Global Look Press/AP

И последнее по порядку, но не по значению — конфетные оттенки и принты. Звезды следят за фигурами и не едят сладкое, а вдохновляются им при создании своих образов. Одни облачаются в наряды, напоминающие по цвету чупа-чупсы, другие носят вещи в расцветке карамельной трости и леденцов на палочке.

«Сегодня минимализм в образах отходит на второй план, уступая место ярким, я бы даже сказал, броским акцентам.

Конфетные оттенки и принты — это здорово, но все же с последними я был бы осторожнее.

Принты всегда нужно подбирать аккуратно, чтобы не было «колхоза». Например, если взять за основу нейтральное платье или костюм, добавить необычный аксессуар, то получится отличный образ», — рассказывает эксперт.

Сергей Ганзин убежден, что конфетные оттенки и принты хороши для молодых. «Я считаю, что лучше одеваться по возрасту и под конкретное мероприятие», — заключил стилист.