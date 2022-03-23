Без свидетелей и фотографий: как Джулиан Ассанж женится в тюрьме

В лондонской тюрьме Белмарш в обстановке строгой секретности сегодня, 23 марта, проходит свадьба основателя Wikileaks Джулиана Ассанджы и адвоката Стеллы Морис, матери двоих его сыновей. Гостями церемонии будут только самые близкие родственники брачующихся. Фотографы и свидетели не допущены. «Газета.Ru» — обо всем, что известно о свадьбе Джулиана Ассанжа.

Сооснователь Wikileaks Джулиан Ассанж женится в тюрьме – без свидетелей и фотографов, зато в дизайнерском наряде, созданном сочувствующими ему модельерами Вивьен Вествуд и Андреасом Кроналером, ее мужем. В среду 23 марта после полудня невеста Ассанжа и мать двоих его детей, адвокат Стелла Морис, прибыла в тюрьму Белмарш на юге Лондона, чтобы зарегистрировать брак.

Место брачной церемонии Стелла Морис в статье, написанной для The Guardian, назвала «самой жесткой тюрьмой строгого режима в стране». Она пожаловалась, что ей и ее жениху запретили приглашать на свадьбу свидетелей и фотографа.

«В тюрьме заявили, что наши фотографии будут представлять собой риск для безопасности, поскольку могут просочиться в СМИ или соцсети, — написала адвокат. – Такой абсурд. Как могут навредить безопасности свадебные фотографии?»

Она добавила, что в тюрьме Белмарш разрешали снимать других узников – например, крайне правого активиста Томми Робинсона, который прямо в исправительном учреждении давал интервью телеканалу ITV для документального фильма.

«Но для Джулиана, который даже не отбывает наказание, оказывается, есть другой набор правил. Чего они боятся? Я убеждена, что они опасаются, что люди увидят в Джулиане человека. Не имя, а личность. Их страх показывает, что они хотят, чтобы Джулиан оставался невидимым для публики любой ценой. Даже в день своей свадьбы. Особенно в день своей свадьбы. Чтобы он исчез из публичного сознания», — предположила невеста Ассанжа.

Таким образом, на свадьбе Джулиана Ассанжа и Стеллы Морис будут присутствовать только двое их детей, отец и брат жениха, а также сестра и мать невесты.

Предполагается, что на церемонии Стелла Морис разрежет свадебный торт и произнесет небольшую речь. В качестве праздничного одеяния у Ассанжа будет килт, обозначающий его шотландские корни: Вивьен Вествуд специально разработала для него собственный тартан. Жениха и невесту после гражданской церемонии благословит католический священник.

До того момента, когда Стелла Морис узнала, что пригласить фотографа на свадьбу не получится, она выражала в беседах с прессой свой восторг по поводу предстоящей свадьбы.

«Конечно, мы очень взволнованы, хотя условия весьма ограничены», говорила она новостному агентству PA в середине марта, когда пара получила разрешение зарегистрировать брак в тюрьме.

«Джулиан с нетерпением ждет свадьбы, потому что она, наконец, состоится, через много месяцев после того, как мы впервые обратились с таким запросом, — отметила Морис. – Его удерживают по требованию иностранного государства и не предъявляют никаких обвинений, это совершенный позор».

Джулиана Ассанжа заключили с тюрьму после того, как 2019 году он вышел из-посольства Эквадора в Великобритании, где провел семь лет, опасаясь экстрадиции в США из-за обвинений в шпионаже. Именно во время пребывания в посольстве он сделал предложение Стелле Морис – адвокату Wikileaks, с которой он знаком больше десяти лет. С тех пор у пары появились на свет двое сыновей – Габриэль (ему сейчас четыре года) и Макс (ему три).

Как сообщает Daily Mail, пара надеется, что после выхода Ассанжа из тюрьмы сможет организовать нормальную свадебную церемонию. А вот планов на путешествие в медовый месяц нет. «Оказаться однажды вместе дома – это самое экзотическое, что мы сейчас можем себе представить», — говорила Стелла Морис.