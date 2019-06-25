Олич оценил вклад ЧМ-2018 в развитие российского футбола

<img src="">

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, поделился мнением о том, как чемпионат мира — 2018 повлиял на российский футбол, передает газета «Известия».

Он отметил, что после мундиаля в стране изменилось отношение к футболу в лучшую сторону.

«Для российского футбола это было очень важно, потому что построили огромное количество новых стадионов. Даже хороший матч не очень интересно смотреть, когда приходишь на плохую арену. При этом некоторые скучные игры на современных стадионах становятся интереснее. Когда на финал Кубка России, на матчи сборной против Сан-Марино и Кипра приходит по 40 тысяч человек — это фантастика. Раньше я бы в это не поверил. Но сейчас российский футбол на подъеме: и национальная команда, и чемпионат», — заявил он.

Ранее экс-нападающий ЦСКА вспомнил об инциденте на ЧМ-2018.