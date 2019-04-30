Акинфеев стал лауреатом премии «Спортивный подвиг года»

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом премии в номинации «Спортивный подвиг года», сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы армейского клуба, награждение состоялось в рамках премии «Армеец года — 2019». Такое мероприятие проводится каждый год.

Акинфеев провел пять игр на чемпионате мира — 2018, который состоялся в России.

Голкипер стал звездой матча 1/8 финала турнира. Россия встречалась с Испанией и сумела победить в серии послематчевых пенальти. Акинфеев отразил два 11-метровых ударах, причем один из них ногой.

Матч против сборной Хорватии в четвертьфинале стал для Акинфеева последней игрой за сборную. В октябре 2018 он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее 20-летний вратарь «Краснодара» попросил не сравнивать его с Акинфеевым.