Оставшийся после ЧМ-2018 нигерийский фанат задержан в Смоленске
Сотрудники правоохранительных органов задержали болельщика сборной Нигерии, который не покинул Россию после завершения чемпионата мира 2018 года, передает smolensk-i.ru.
Как передает издание, фанат пытался через Россию попасть в страны Западной Европы.
Реклама
Гражданин Нигерии был вынужден приобрести билет за свой счет и покинуть Россию. До аэропорта болельщика препроводили сотрудники специализированного отдела УФССП. Далее его сопровождали пограничники службы ФСБ.
Ранее болельщик из Мексики Мигель Минору, обручившийся с россиянкой Кристиной Шестаковой во время чемпионата мира 2018 года, заявил, что пара рассталась.