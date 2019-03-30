Оставшийся после ЧМ-2018 нигерийский фанат задержан в Смоленске

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Сотрудники правоохранительных органов задержали болельщика сборной Нигерии, который не покинул Россию после завершения чемпионата мира 2018 года, передает smolensk-i.ru.

Как передает издание, фанат пытался через Россию попасть в страны Западной Европы.

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Гражданин Нигерии был вынужден приобрести билет за свой счет и покинуть Россию. До аэропорта болельщика препроводили сотрудники специализированного отдела УФССП. Далее его сопровождали пограничники службы ФСБ.

Ранее болельщик из Мексики Мигель Минору, обручившийся с россиянкой Кристиной Шестаковой во время чемпионата мира 2018 года, заявил, что пара рассталась.