Игуаин покинул сборную Аргентины

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Нападающий лондонского «Челси» Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины, сообщает «Советский спорт».

Футболист заявил об этом в эфире FOX Sports.

Форвард дебютировал в национальной команде в октябре 2009 года и выступал в трех чемпионатах мира, в том числе в мундиале 2018 года в России, в котором аргентинские игроки проиграли в 1/8 финала французам.

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Всего за сборную Игуаин провел 75 матчей, в которых оформил 31 гол.

Ранее бывший капитан национальной команды Аргентины Даниэль Пассарелла поделился мнением об игре аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.