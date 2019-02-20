Путин поблагодарил Инфантино за помощь в проведении ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин обратился к главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после того, как наградил его орденом Дружбы, передает РИА «Новости».

Глава государства поблагодарил швейцарца за помощь в организации чемпионата мира 2018 года.

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«Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас Орденом Дружбы РФ», — заявил Путин на встрече с Инфантино.

Также президент России отметил важность мирового первенства.

«Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку», — заключил Путин

Чемпионат мира прошел в 11 российских городах. Победителем соревнований стала сборная Франции, которая в финальном матче оказалась сильнее сборной Хорватии. Подопечные Станислава Черчесова на чемпионате мира дошли до стадии четвертьфинала.

Ранее ФИФА объявила имена кандидатов на пост главы организации.