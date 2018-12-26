Россияне считают ЧМ-2018 важнее выборов президента

Исследовательский холдинг ROMIR опубликовал результаты соцопроса, посвященному самым значимым событиям России 2018 года, передает «Советский спорт».
Первое место в рейтинге занял чемпионат мира по футболу 2018 года, за который проголосовали 22 % респондентов. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Он завершился победой сборной Франции.
На втором месте с результатом 15 % — выборы президента России. Они состоялись 18 марта и завершились победой Владимира Путина в первом туре.
12 % россиян посчитали самым значимым событием открытие моста через Керченский пролив, связавший полуостров Крым с Краснодарским краем.
1 % опрошенных назвал самым важным событием победу хоккейной сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что в честь российского борца хотят назвать аэропорт.