Россияне считают ЧМ-2018 важнее выборов президента

<img src="//img.gazeta.ru/files3/985/11853985/upload-SIZOV_5737-pic905-895x505-6216.jpg">

Исследовательский холдинг ROMIR опубликовал результаты соцопроса, посвященному самым значимым событиям России 2018 года, передает «Советский спорт».

Первое место в рейтинге занял чемпионат мира по футболу 2018 года, за который проголосовали 22 % респондентов. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Он завершился победой сборной Франции.

На втором месте с результатом 15 % — выборы президента России. Они состоялись 18 марта и завершились победой Владимира Путина в первом туре.

12 % россиян посчитали самым значимым событием открытие моста через Керченский пролив, связавший полуостров Крым с Краснодарским краем.

1 % опрошенных назвал самым важным событием победу хоккейной сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что в честь российского борца хотят назвать аэропорт.