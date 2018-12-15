Форвард сборной Бразилии все еще переживает провал на ЧМ-2018
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар все еще переживает из-за неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира — 2018 в России, передает «Советский спорт».
Бразильская сборная вылетела на стадии четвертьфинала после проигрыша команде Бельгии (1:2).
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«Все еще не могу забыть об упущенных моментах и все еще вспоминаю о чемпионате мира, который я очень хотел выиграть. Я подходил к турниру с серьезной травмой, мне удалось ее залечить, но этого оказалось мало. Ближайшие годы я хочу посвятить подготовке к следующему чемпионату мира в Катаре», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что объявлены номинанты на звание лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионов.