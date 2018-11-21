Глава ФИДЕ назвал причины народной любви к Дзюбе

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Президент международной шахматной организации (ФИДЕ) и бывший председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал любовь болельщиков к нападающему сборной России Артему Дзюбе, передает «360».

Глава ФИДЕ считает, что успех форварда заключается в его лидерских качества.

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«Выделять никого не хочу. У нас главное — команда, но в тройку лучших российских футболистов по итогам года он точно входит. В чем секрет народной любви к Артему? Его игра, и, конечно, его личные качества имеют значение — он бьется за команду, ведет за собой. Кстати, был его уже ставший знаменитым жест, но мне больше запомнилось, как он успокоил девочку, подающую мячи», — рассказал Дворкович.

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года игрок национальной команды принял участие в пяти матчах, оформил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший нападающий сборной России и тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал заключительный матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Швеции.