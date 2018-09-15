Марадона назвал лучшую для просмотра «с косячком» игру ЧМ-2018
Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона оценил качество футбола в матче чемпионата мира — 2018 Мексика — Германия, передает «Советский спорт».
Об этом 57-летний экс-форвард рассказал на первой пресс-конференции в качестве технического директора мексиканского «Дорадос де Синалоа».
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«Матч, в котором Мексика победила Германию (1:0) на чемпионате мира в России, — это лучшая игра, чтобы смотреть ее спокойно, куря косячок, спокойненько. Это футбол», — сказал аргентинец.
Видео эпизода опубликовал в своем твиттере журналист Хави Сол.
Ранее сообщалось, что про Марадону снимут сериал.
Qué opinan del apunte de Maradona sobre el partido de Rusia 2018 entre México y Alemania ����1-0����... pic.twitter.com/bTfEj6RxBE— Xavi Sol ➔ (@XaviSol_) 11 сентября 2018 г.