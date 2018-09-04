Олимпийская чемпионка Сотникова высоко оценила лидерские качества Дзюбы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/11922829/Snimok_ekrana_2018-08-24_v_18.35-pic905-895x505-70446.png">

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании на Играх 2014 года в Сочи Аделина Сотникова прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Знаю, что многие не верили в ребят, что они не смогут выйти из группы. В команде любимчиков нет, переживаю за всех.

Реклама

Артем Дзюба? Это отдельная история, он очень энергичный, а как он настраивал команду!

Видела, как сборная поздравила Станислава Черчесова с днем рождения. Была уверена, что это инициатива Артема, ведь он за любой движ, это было прикольно и весело. Считаю, такой человек способен вести команду за собой и он это делает», — цитирует Сотникову «РИА Новости».

Также фигуристка заявила, что ходит на игры московского «Спартака», однако она не является болельщицей клуба.

«Я болею за сборную России, за выступление на чемпионате мира ставлю нашим ребятам «пятерку», они сделали невозможное. Мне удалось побывать на одной игре команды — 1 июля, в день моего рождения. И она победила Испанию, счастья было полные штаны, это было что-то невероятное, они сделали счастливыми всю Россию», — сказала Сотникова.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее Черчесов заявил, что готов к новой волне критике национальной команды.