Игнашевич отказался возглавить сборную

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли бывшего футболиста Сергея Игнашевича в национальной команде.

«Игнашевич теперь не просто Сергей, а Сергей Николаевич, я его представил команде в новой роли. Все хорошо его приняли. Сейчас у него занятия в Высшей школе тренеров, будет приезжать на тренировки. У него есть задатки, и эти задатки нужно проявлять. На сегодняшний день он трудится в ЦСКА, а к нам он приезжает, чтобы сборную изнутри видеть. Мы ему предложили возглавить сборную 2004 года, но он пока не готов, как он сказал», — передает корреспондент News.ru.

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Игнашевич завершил профессиональную карьеру по окончании чемпионата мира — 2018, на котором сборная России вышла в четвертьфинал турнира. В качестве игрока защитник провел в составе ЦСКА 14 лет.

Ранее сообщалось, что Игнашевич будет помогать сборной России.