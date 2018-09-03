Игроки сборной России вышли на тренировку с накладными усами

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Футболисты сборной России вышли на тренировку с накладными усами и в футболках с изображением главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в скафандре, сообщает ТАСС.

Так спортсмены решили поздравить с прошедшим днем рождения наставника национальной команды. Также игроки подарили ему футболку с номером 55.

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На базе в Новогорске, где проходят тренировки команды, сборная России готовится к предстоящему матчу Лиги наций против команды Турции. Игра пройдет 7 сентября в Трабзоне, а 10 сентября в Ростове-на-Дону состоится контрольная встреча с чехами.

Станислав Черчесов с 2003 года является заслуженным мастером спорта России, а с 2018-го — Заслуженным тренером России. С 2016 года он тренирует российскую сборную. Под его руководством на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финал, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее Черчесов не вошел в тройку претендентов на звание «Тренер года ФИФА».