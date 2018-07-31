Гамова оправдалась за критику представления футболистов к госнаградам
Известная российская волейболистка Екатерина Гамова объяснила свою критику в адрес Министерства спорта за решение представить футболистов национальной команды к званиям заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает «Советский спорт».
Об этом спортсменка написала в своем инстаграме.
«Как сказал мне один журналист: «Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!». Действительно, если бы не отдельные личности из журналистской братии, снабдившие свои заголовки о моем посте такими словами, как «раскритиковала», «дико возмущена» и так далее, то и не случилось бы этого информационного повода!» — гласит запись.
По ее словам, она высказала свое мнение из-за «недоумения».
«Недоумение – вот был эмоциональный посыл моего поста! И если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать грязью и оскорблять меня, а также людей, которые со мной согласны! Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще» — сказано в тексте.
Гамова и ряд спортсменов после награждения футболистов заявили, что у Минспорта разное отношение к спортсменам в России.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев и Гамова нашли виновных в присвоении футболистам званий ЗМС.
Как сказал мне один журналист����Катя,просто сейчас лето,писать не о чем! Действительно,если бы не отдельные личности из журналистской братии,снабдившие свои заголовки о моем посте,такими словами как���� «раскритиковала», «дико возмущена» и т.д. И т.п., то и не случилось бы этого информационного повода!Недоумение ����♀️ вот был эмоциональный посыл моего поста!И если мое мнение расходится с чьим то другим,это не повод обливать грязью и оскорблять меня,а также людей которые со мной согласны!Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов,ни в чью либо ещё! И на слова злопыхателей���� «Завистливая,порадовалась бы за ребят,а не грязью поливать»,я открою страшную тайну....Что смотрела этот ЧМ,болела и радовалась за ребят,когда они побеждали и к сути моего поста это не относится!Суть была в другом))Если кто-то плохо прочитал,прочитал не до конца или читал через строчку,а также прочитал и не понял...прочтите ещё раз!Для меня нет спорта номер 1,2 или 3...Для меня есть спорт высших достижений и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам,к их самым большим победам!К людям,которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России,прославляя тем самым нашу страну! всем Peace and Love!))✌������