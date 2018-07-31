Гамова оправдалась за критику представления футболистов к госнаградам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/11876167/RIAN_5600343.HR-pic905-895x505-88982.jpg">

Известная российская волейболистка Екатерина Гамова объяснила свою критику в адрес Министерства спорта за решение представить футболистов национальной команды к званиям заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает «Советский спорт».

Об этом спортсменка написала в своем инстаграме.

Реклама

«Как сказал мне один журналист: «Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!». Действительно, если бы не отдельные личности из журналистской братии, снабдившие свои заголовки о моем посте такими словами, как «раскритиковала», «дико возмущена» и так далее, то и не случилось бы этого информационного повода!» — гласит запись.

По ее словам, она высказала свое мнение из-за «недоумения».

«Недоумение – вот был эмоциональный посыл моего поста! И если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать грязью и оскорблять меня, а также людей, которые со мной согласны! Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще» — сказано в тексте.

Гамова и ряд спортсменов после награждения футболистов заявили, что у Минспорта разное отношение к спортсменам в России.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев и Гамова нашли виновных в присвоении футболистам званий ЗМС.