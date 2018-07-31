Губерниев и Гамова нашли виновных в присвоении футболистам званий ЗМС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/321/10226321/upload-RIAN_02947830.HR.ru-pic905-895x505-58430.jpg">

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с призером Олимпийских игр по волейболу Екатериной Гамовой, раскритиковавшей решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной России, сообщает «Советский спорт».

«Прекрасная встреча с Гамовой на съемках программы «Пятеро на одного» на телеканале «Россия». Продолжили дискутировать о званиях ЗМС для наших футболистов. Пришли к выводу, что спортсмены молодцы и во всем виноваты чиновники!» — написал Губерниев в инстаграме.

Реклама

Футболисты сборной России были награждены за выход в четвертьфинала чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики со стороны представителей других видов спорта.

Ранее хоккеист «Лос Анджелес Кингз» и сборной России Илья Ковальчук прокомментировал присвоение званий ЗМС игрокам футбольной национальной команды.