Губерниев и Гамова нашли виновных в присвоении футболистам званий ЗМС
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с призером Олимпийских игр по волейболу Екатериной Гамовой, раскритиковавшей решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной России, сообщает «Советский спорт».
«Прекрасная встреча с Гамовой на съемках программы «Пятеро на одного» на телеканале «Россия». Продолжили дискутировать о званиях ЗМС для наших футболистов. Пришли к выводу, что спортсмены молодцы и во всем виноваты чиновники!» — написал Губерниев в инстаграме.
Футболисты сборной России были награждены за выход в четвертьфинала чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики со стороны представителей других видов спорта.
Ранее хоккеист «Лос Анджелес Кингз» и сборной России Илья Ковальчук прокомментировал присвоение званий ЗМС игрокам футбольной национальной команды.
Прекрасная встреча с Катей Гамовой на съемках программы Пятеро на одного на @tvrussia !!! Продолжили дискутировать о званиях ЗМС для наших футболистах !!!! Пришли к выводу , что спортсмены молодцы и во всем виноваты чиновники !!!!! Пы Сы - как приятно стоять рядом с такой девушкой и глядеть снизу вверх !!!!! ����������������������������������������⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️�������������������������������������������������������������������� #футбол #волейбол #змс #заслуженныймастерспорта #ялюблюсвоюработу #дружба #радость #счастье