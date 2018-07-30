Две трети россиян считают проигрыш сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 случайным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/11870683/RIAN_5581838.HR-pic905-895x505-9562.jpg">

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) две трети опрошенных россиян уверены в том, что поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 было случайным, сообщает «Агентство городских новостей».

«Две трети (66 процентов) зрителей матчей с участием наших игроков считают, что поражение сборной России Хорватии было случайным, так как команды примерно равны по силе.

Реклама

Среди них 73 процента тех, кто смотрел три-четыре матча.

Однако 17 процентов полагают, что наша команда была реально слабее и справедливо, что она проиграла.

Российские игроки были сильнее и должны были победить, считает каждый десятый (10 процентов) опрошенный», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла хорватской команде серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 (2:2 в основное и дополнительное время).

Ранее сообщалось, что ФИФА подведет итоги ЧМ-2018 в сентябре.