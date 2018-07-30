Две трети россиян считают проигрыш сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 случайным
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) две трети опрошенных россиян уверены в том, что поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 было случайным, сообщает «Агентство городских новостей».
«Две трети (66 процентов) зрителей матчей с участием наших игроков считают, что поражение сборной России Хорватии было случайным, так как команды примерно равны по силе.
Среди них 73 процента тех, кто смотрел три-четыре матча.
Однако 17 процентов полагают, что наша команда была реально слабее и справедливо, что она проиграла.
Российские игроки были сильнее и должны были победить, считает каждый десятый (10 процентов) опрошенный», — сказано в сообщении ВЦИОМ.
Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла хорватской команде серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 (2:2 в основное и дополнительное время).
Ранее сообщалось, что ФИФА подведет итоги ЧМ-2018 в сентябре.