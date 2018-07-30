Губерниев высказал мнение о недовольстве присвоением футболистам званий ЗМС

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал недовольство со стороны именитых спортсменов из-за присвоения званий заслуженных мастеров спорта футболистам национальной команды, передает «СЭ».

Журналист отметил, что понимает чувства Екатерины Гамовой и Дмитрия Мусэрского, раскритиковавших Минспорта за это решение.

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«Чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются – я знаю имена… Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть – кто выполнил и кому не присвоили?», — сказал он.

При этом Губерниев не стал ставить под сомнение заслуженность награды футболистов.

«Ребята показали очень многим видам спорта, как нужно по-настоящему бороться за себя, за страну. Формально не добились результата, который позволял бы им стать заслуженными мастерами спорта. Но там есть важная сноска – за заслуги, за популяризацию. С учетом конкуренции в футболе, с учетом того, что ни один вид спорта не может вывести на улицы многие миллионы людей, все сделано правильно и нормально», — заключил он.

Футболисты и тренеры национальной команды были представлены к наградам за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики от представителей других видов спорта.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России призвал закрыть тему с присвоением званий ЗМС футболистам.