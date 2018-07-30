Тренер сборной России призвал закрыть тему с присвоением званий ЗМС футболистам

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Тренер по физподготовке сборной России по футболу Владимир Паников прокомментировал критику в адрес Министерства спорта за решение присвоить футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает «СЭ».

По словам тренера, сборная России играла на чемпионате мира — 2018 не ради государственных наград.

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«Я знаю насчет резонанса, но если продолжать эту тему развивать, то можно уйти в никуда. А самое главное, что мы играли не за министерские и правительственной награды — мы играли за кубок и за всю страну», — сказал он.

Футболисты и тренеры национальной команды были представлены к наградам за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики от представителей других видов спорта.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России признал заслуженность присвоения званий ЗМС футболистам.