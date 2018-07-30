Экс-игрок сборной России признал заслуженность присвоения званий ЗМС футболистам

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Известный российский специалист Николай Писарев выразил мнением о присвоении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам национальной команды, передает «Матч ТВ».

Бывший форвард российской сборной отметил, что Минспорта приняло верное решение наградить футболистов.

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«Я, как человек, имеющий отношение к футболу, буду отстаивать свой вид спорта. В советское время звание ЗМС получали люди, и у них были повышенные пенсии, даже судимости смягчались благодаря этому значку. В наше время это более имиджевая история, ведь ребята сделали счастливыми миллионы людей. Считаю, что в Министерстве спорта правильно поступили, наградив наших ребят, они это заслужили», — сказал он.

Футболисты и тренеры национальной команды были удостоены государственных наград за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики от представителей других видов спорта.

Ранее сообщалось, что тренер «Локомотива» считает заслуженными награды футболистов сборной.