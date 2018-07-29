Фигуристка Туктамышева считает заслуженным присвоение звания ЗМС футболистам

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о присвоении звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам сборной России по футболу, сообщает «Матч ТВ».

«Хочу выразить свое мнение по поводу ситуации с вручением званий ЗМС всем игрокам сборной России. Да, я прекрасно понимаю, что это неправильно по нормативным документам, я сама очень долго и упорно шла к этому званию, но то, что случилось во время нашего домашнего чемпионата мира было невероятно!

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Речь идет не сколько об игре наших ребят, которые показали себя спортсменами с большой буквы, а о болельщиках, которые переживали всей страной», — написала Туктамышева в инстаграме.

Фигуристка призналась, что никогда не видела такого единения народа, как на чемпионате мира 2018 года.

«И если нужно отойти от правил, чтобы отметить 23 людей, которые подарили неповторимые эмоции всей стране, то, черт возьми, да, это тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать!» — добавила спортсменка.

28 июля футболисты сборной России получили звания ЗМС по итогам домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором они дошли до стадии 1/4 финала. Позднее волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение наград игрокам национальной команды. Она отметила, что ее позиция исходит не из зависти.