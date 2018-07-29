Трефилов поделился мнением о вручении званий ЗМС игрокам сборной России

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что присвоение званий заслуженного мастера спорта (ЗМС) является адекватной наградой для футболистов национальной команды.

«Мы не знаем до конца, какой резонанс вызвал чемпионат во всем мире, но факт в том, что президента России Владимира Путина на каждом совещании поздравляют с удачным проведением турнира, поэтому заслуга ребят, которые играли за страну, достаточно высока, как и заслуга всей России.

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Прорыв идет со стороны спорта на международной арене, объем этой заслуги знает только президент, он распоряжается и берет на себя ответственность», — цитирует Трефилова ТАСС.

Специалист отметил, что на чемпионате мира российские футболисты «убивались на поле».

«Звания ЗМС — адекватная награда для наших игроков. Сборная всколыхнула страну, а чемпионат показал иностранцам Россию такой, какая она есть. После турнира может случиться прорыв, который дороже всех денег и званий», — отметил Трефилов.

28 июля футболисты сборной России получили звания ЗМС по итогам домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором они дошли до стадии 1/4 финала. Позднее волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение наград игрокам национальной команды. Она отметила, что ее позиция исходит не из зависти.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о присвоении званий (ЗМС футболистам национальной команды.