Экс-тренер сборной России поделился мнением о присвоении званий ЗМС футболистам

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о присвоении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам национальной команды.

«Есть пункты, где четко обозначено, за что дается это звание. Это касается спортивных результатов, а это призовые места. Да, под это футболисты не попадают. Но они сделали для народа и страны очень много. И есть такой пункт», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

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«Я и ранее знал, что некоторым футболистам давали это звание за большой вклад в развитие футбола. И это тоже попадает под спортивную значимость. Я считаю, что, исходя из этого, футболисты заслуженно получили звания заслуженных мастеров спорта», — добавил специалист.

28 июля футболисты сборной России получили звания ЗМС по итогам домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором они дошли до стадии 1/4 финала. Позднее волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение наград игрокам национальной команды. Она отметила, что ее позиция исходит не из зависти.

Ранее бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал присвоение званий ЗМС игрокам сборной России.