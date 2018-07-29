Тренер «Локомотива» считает заслуженными награды футболистов сборной

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что футболисты сборной России заслужили награды и звания заслуженных мастеров спорта, передает Sport24.

«Каждый вид спорта имеет свою популярность, значимость, традиции для людей всего мира. Нашу сборную смотрели сотни миллионов человек во всех уголках земного шара.

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Ребята проделали громадную работу и выступили блестяще поддержав имидж России. Поздравляю всех с заслуженными наградами», — заявил Семин в ответ на слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая критически отнеслась к решению наградить футболистов.

Ранее легенда биатлона назвал безобразием присвоение футболистам званий ЗМС.