Заслуженный тренер России считает правильным решение присвоить футболистам звание ЗМС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/10548575/file_1459853703_850057155-pic905-895x505-58759.jpg">

Заслуженный тренер России Александр Бородюк, входивший в тренерский штаб сборной России по футболу на чемпионате Европы — 2008, считает правильным решение присвоить футболистам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта, передает ТАСС.

«Если в регламенте есть пункт о повышении имиджа, то решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта — абсолютно правильное.

Реклама

Я понимаю возмущение Гамовой и прочих. Понятно, что с точки зрения результата подобное звание присваивается за призовые месте. Но в случае с футболистами все соответствует регламенту», — заявил Бородюк.

Ранее Траньков усомнился в соответствии футболистов сборной России нормативу ЗМС.