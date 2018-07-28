Бывший футболист сборной России поддержал Гамову
Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая раскритиковала Министерство спорта России за присвоение футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает «Спорт-Экспресс».
«Не всецело согласен с Гамовой, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям нашего спорта. Но ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионата мира по футболу — это прекрасное достижение.
С одной стороны, согласен с Гамовой, а с другой — прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе», —заявил Алдонин.
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