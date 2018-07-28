Кафельников: я олимпийский чемпион, и у меня нет никаких орденов

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников не удивлен тому факту, что президент России Владимир Путин присвоил футболистам и тренерскому штабу национальной команды звания заслуженных мастеров спорта, передает Sport24.

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича — его воля и право. Слова Екатерины Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня нет никаких орденов», — сказал Кафельников.

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Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского, а вратаря Акинфеева и Игнашевича — Орденами Почета.

Ранее сообщалось, что известная волейболистка раскритиковала награду сборной России.