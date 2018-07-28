Путин рассказал о впечатлениях зарубежных коллег от игры сборной России

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Президент России Владимир Путин заявил, что выступление сборной страны на домашнем чемпионате мира 2018 года оставило хорошее впечатлениями за пределами государства, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что «спорт в чем-то напоминает искусство». Однако важным отличием в спорте является необходимость добиваться результатов.

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«Но результат не только выражается в очках, в секундах и в медалях. Он выражается еще в общем желании, настрое на борьбу и в желании достигнуть этот результат», — добавил президент.

Путин считает, что сборной России удалось показать этот результат на мировом первенстве.

«Это, наверное, самое главное, за что вам благодарны миллионы людей, которые любят футбол — и в нашей стране, и, кстати говоря, за рубежом», — сказал Путин.

Глава государства сообщил, что на прошедшем на этой неделе саммите БРИКС в Южной Африке «все говорили про футбол и практически все говорили, в том числе, и о качественной, хорошей, достойной игре нашей команды».

«Спасибо вам большое, я желаю вам успехов», — подытожил Путин.

Ранее Путин отметил игру вратаря национальной команды Игоря Акинфеева на чемпионате мира 2018 года.