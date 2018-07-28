Путин рассказал о впечатлениях зарубежных коллег от игры сборной России
Президент России Владимир Путин заявил, что выступление сборной страны на домашнем чемпионате мира 2018 года оставило хорошее впечатлениями за пределами государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «спорт в чем-то напоминает искусство». Однако важным отличием в спорте является необходимость добиваться результатов.
«Но результат не только выражается в очках, в секундах и в медалях. Он выражается еще в общем желании, настрое на борьбу и в желании достигнуть этот результат», — добавил президент.
Путин считает, что сборной России удалось показать этот результат на мировом первенстве.
«Это, наверное, самое главное, за что вам благодарны миллионы людей, которые любят футбол — и в нашей стране, и, кстати говоря, за рубежом», — сказал Путин.
Глава государства сообщил, что на прошедшем на этой неделе саммите БРИКС в Южной Африке «все говорили про футбол и практически все говорили, в том числе, и о качественной, хорошей, достойной игре нашей команды».
«Спасибо вам большое, я желаю вам успехов», — подытожил Путин.
Ранее Путин отметил игру вратаря национальной команды Игоря Акинфеева на чемпионате мира 2018 года.