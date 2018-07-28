Футболисты сборной России прибыли в Кремль

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Футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Кремль для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что представителям национальной команды будут вручены государственные награды и почетные грамоты.

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На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.