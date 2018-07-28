Черчесов поделился мнением об условиях нового контракта

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что сам настоял на заключении нового контракта с Российским футбольным союзом по схеме «2+2». Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наоборот, это правильно. Больше скажу: я настаивал на этих условиях. Надо давать результат. Контракт может быть и сорокалетний, но если результата нет — надо собирать вещи и освобождать место», — сказал специалист.

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По словам Черчесова, никаких проблем в ходе переговоров по контракту не было.

«Все было просто и понятно», — сказал главный тренер национальной команды.

Черчесов отметил, что задач в новом контракте не прописано, так как «все и так ясно».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.