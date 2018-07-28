Черчесов поделился мнением об условиях нового контракта
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что сам настоял на заключении нового контракта с Российским футбольным союзом по схеме «2+2». Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Наоборот, это правильно. Больше скажу: я настаивал на этих условиях. Надо давать результат. Контракт может быть и сорокалетний, но если результата нет — надо собирать вещи и освобождать место», — сказал специалист.
По словам Черчесова, никаких проблем в ходе переговоров по контракту не было.
«Все было просто и понятно», — сказал главный тренер национальной команды.
Черчесов отметил, что задач в новом контракте не прописано, так как «все и так ясно».
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